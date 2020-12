Piektdien, 18. decembrī "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē "Kas un kā plāno un organizē cīņu ar Covid-19 Latvijā?" atbildes uz jautājumiem sniedza Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs Kaspars Druvaskalns.

Jau ziņots, ka 17. decembrī valdība pieņēma kārtējos jaunos drošības pasākumus Covid-19 izplatības samazināšanai. Daļa no tiem stājas spēkā no 19., daļa no 21. decembra un būs spēkā līdz 11. janvārim. Paredzēti jauni ierobežojumi gan tirdzniecībai, gan sporta un kultūras un izglītības aktivitātēm. Valdība arī noteikusi, ka ikvienam, kura darba specifika to ļauj, jāstrādā no mājām.

Citskovskis vada šovasar izveidoto Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu, kurā dažādu iestāžu ierēdņi un eksperti spriež par to, kā nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma īstenošanu, un koordinē dažādu iestāžu sadarbību šajā jomā. Savukārt Druvaskalns atbild par Krīzes vadības padomes sekretariāta darbu. Pašu padomi vada premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).