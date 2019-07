Stāsts par ASV izcelsmes basketbolistes Šejas Pedijas uzņemšanu Latvijas pilsonībā “diemžēl ir beidzies”. Tā intervijā “Delfi TV ar Jāni Domburu” studijā atzina Latvijas sieviešu basketbola izlases ģenerālmenedžere Gunta Baško. Viņa gan atzina, ka spēlētāju trūkums varētu nozīmēt – pie šādiem risinājumiem nākotnē būs jāatgriežas.

Ziemā Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībarts publiski paziņoja par plāniem piešķirt Latvijas pilsonību ASV pilsonei Pedijai, kura pēdējās divas sezonas pārstāvēja Zībarta trenēto basketbola klubu “TTT Rīga”. Ja tas būtu izdarīts, viņa Latvijas izlasei varētu palīdzēt šovasar Rīgā notikušajā Eiropas čempionātā.

Tomēr iecere par ārvalstu izcelsmes basketbolistes naturalizāciju izlases stiprināšanai saskārās ar lielu pretestību, piemēram, to asi kritizēja kādreizējā izlases līdere Anete Jēkabsone-Žogota. “Ar šādiem lēmumiem mēs liedzam attīstīties savām spēlētājam konkrētajā pozīcijā. Latvijai nav jāseko citu valstu piemēram un nav jāaizraujas ar naturalizāciju,” viņa norādīja ierakstā savā Facebook profilā. Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija jūnija sākumā nolēma nevirzīt Pedijas naturalizācijas jautājumu tālākai izskatīšanai, un izlasei čempionātā viņa palīdzēt nevarēja.

Baško, kura bija aktīva Pedijas naturalizācijas idejas aizstāve, intervijā atzina, ka līdz ar to šī iecere vairs nav aktuāla. Baško gan uzsvēra, ka Pedija bijusi gatava spēlēt izlasē. Nedēļā, kad Saeima lēma par naturalizāciju, viņa jau bija ieradusies Latvijā, lai iesaistītos komandas treniņos. Baško arī pauda pārliecību, ka lēmumi par to, kam spēlēt izlasē, jāpieņem komandai un treneriem, nevis cilvēkiem no malas: “Kā spēlētāja viņa noteikti mums būtu noderējusi, jo kā mēs redzējām Elīna tika... Viņa [Pedija -red.] ir diezgan augstas klases spēlētāja, kurai patīk spēlēt zem spiediena, un tas noteikti palīdzētu arī mūsu meitenēm atraisīt rokas.”

Latvijas valstsvienība Pediju bija nolūkojusi saspēles vadītājas pozīcijai, bet čempionātā šo funkciju uzņēmās Elīna Dikelauka. No Eiropas čempionāta Latvijas izlase izstājās pēc zaudējuma Zviedrijai astotdaļfinālā, kurā zviedru basketbolistes Dikelauku veiksmīgi neitralizēja.

Runājot par nākotni, Baško neizslēdza, ka pie Pedijas vai citu ārzemju spēlētāju naturalizēšanas varētu atgriezties, jo Latvijas izlasei šobrīd trūkst basketbolsitu, kuras šajā pozīcijā var spēlēt Eiropas čempionāta līmenī. Viņa arī piebilda, ka daudzas valstis, tostarp basketbola lielvalsts Spānija, mēdz naturalizēt spēlētājas izlases vajadzībām. Baško gan pauda cerību, ka, izaugot jaunajai basketbolistu paaudzei, vajadzība pēc papildspēkiem no ārzemēm kļūs arvien mazāka.

Pilnu Jāņa Dombura sarunu ar ilggadējo Latvijas sieviešu basketbola izlases kapteini un tagadējo ģenerālmenedžeri Guntu Baško meklē šeit.