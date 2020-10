Izskatīšanu Augstākajā tiesā šobrīd gaida 29 strīdi par to, vai Rīgas domes pēdējo gadu lēmumi slēgt spēļu zāles pilsētas vēsturiskajā centrā un tā apkaimē bijuši likumīgi. Tomēr visi 74 spriedumi, ko līdz šim pieņēmušas zemāku instanču tiesas, bijuši par labu domei. Tikmēr vienā gadījumā, kur strīds bija nevis par zāles slēgšanu, bet gan jaunas atvēršanu luksusa klases viesnīcā, domes pagaidu administrācija nesen piekāpās spēļu biznesam. Nesaistīti ar tiesu spriedumiem šobrīd slēgtas jau 17 spēļu zāles Rīgas centrā – tomēr ne visām no tām licence jau anulēta. Jaunajai pašvaldībai nu priekšā strīdi, ciktāl cīnīties par vairāk nekā simt Rīgā joprojām strādājošo spēļu zāļu slēgšanu un vai ļaut atvērt jaunas. Jaunais mērs Mārtiņš Staķis (APP) atzīst, ka lemts par to vēl nav un viņam ir atšķirīga nostāja "par to, kā jāregulē azartspēļu nozare", taču koalīcijas rīcības plānā tam veltīta tikai vispārīga frāze.

Teorētiski Rīgas domei spēļu zāles no pilsētas centra bija jāpatriec jau sen. 2006. gadā pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus, kas paredz – tām pilsētas vēsturiskajā centrā nav vietas. Ar noteikumu ieviešanu pilsētai gan nevedās – spēļu zāles turpināja netraucēti darboties līdz pat 2017. gada februārim, kad Augstākā tiesa, izskatot strīdu par domes atteikumu atvērt jaunu zāli Čaka ielā, aizrādīja: “Rīgas domes bezdarbība ir novedusi pie prettiesiskas situācijas, kurā Rīgas vēsturiskajā centrā bez termiņa ierobežojuma turpina darboties 30 spēļu zāles, bet septiņi komersanti ir nostādīti priviliģētā stāvoklī.”

Reaģējot uz to, īsi pirms 2017. gada pašvaldību vēlēšanām domes deputāti konceptuāli nobalsoja par to, ka šīs spēļu zāles būs jāslēdz. Vēlāk rudenī, pieņemot jau konkrētus lēmumus par zāļu slēgšanu, izrādījās, ka vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā ir vismaz 42 zāles. 2017. gada septembrī deputāti nobalsoja par deviņu zāļu slēgšanu, bet oktobrī – par vēl 33. Pēc aptuveni gada domnieki atrada iemeslu slēgt vēl vienu – Stacijas laukumā esošo “Fenikss” spēļu zāli. Šajā gadījumā atrašanās blakus vēsturiskajam centram gan bija tikai viens no iemesliem – galvenais pamatojums slēgšanai bija tas, ka “šī spēļu zāle atrodas ielu sarkanajās līnijās un “Rail Baltica” projekta īstenošanas gaitā tur tiks izveidots nozīmīgs satiksmes mezgls”.

Augstākā tiesa savu vārdu vēl nav teikusi

Visus 43 domes lēmumus par zāļu slēgšanu to īpašnieki draudēja pārsūdzēt tiesā un solījumu turēja