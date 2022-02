Kā atpazīt Latvijas depozīta zīmi?

Februāra sākumā Latvijā darbību uzsāka dzērienu iepakojumu depozīta sistēma, kurā var nodot iztukšotus plastmasas (PET), stikla un metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumus, kas ir iegādāti no šī gada 1. februāra un marķēti ar Latvijas depozīta zīmi. Kā pamanījuši iedzīvotāji, uz daudzām dzērienu etiķetēm atrodas arī citas – kaimiņvalstu – depozīta zīmes. Kā noteikt, kuru iepakojumu var nodot Latvijas depozīta sistēmā, un kā starp visām depozīta zīmēm atpazīt īsto?

Depozīta sistēmā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie, visa veida alus un citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni, bet pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi. Depozīta sistēmas tvērumā ietilpst apmēram 450 – 500 miljoni šādu iepakojuma vienību.

Latvijas depozīta zīme apzīmē konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norāda uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa. Tā apzīmē divu veidu iepakojumus – vienreiz lietojamo un atkārtoti uzpildāmo (AU) iepakojumu.

Ņemot vērā, ka uz iepakojuma etiķetes var būt izvietotas arī kaimiņvalstu depozīta zīmes, kas tāpat kā Latvijas zīme vizuāli atgādina pudeli, pirms dzēriena iegādes aicinām rūpīgi apskatīt etiķeti. Ja uz tās atrodas Latvijas depozīta zīme, par produktu tiek iekasēta depozīta maksa un to pēcāk ir iespējams nodot atpakaļ depozīta sistēmā. Savukārt, ja Latvijā ir iegādāts iepakojums, uz kura atrodas tikai kāda no kaimiņvalstu depozīta zīmēm, par to depozīta maksa netiek iekasēta, un tas ir jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī "Depozīta punkts" "Facebook" un "Instagram" kontos.