Ņem vērā – veikalu plaukti ar depozīta iepakojumiem piepildīsies pakāpeniski

No 1. februāra Latvijā darbību uzsākusi depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem. Lai nodrošinātu sekmīgu depozīta produktu ienākšanu tirgū, noteikts depozīta sistēmas pārejas periods no 2022. gaga 1. februāra līdz 31. jūlijam, tādēļ pircējiem jāņem vērā, ka šajā laikā veikalu plauktos atradīsies gan dzērienu iepakojumi ar depozīta zīmi, gan bez tās. Veikalu plaukti ar depozīta iepakojumiem piepildīsies pakāpeniski, ar katru mēnesi pieaugot depozīta produktu skaitam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas jāņem vērā pārejas perioda laikā?

Sešu mēnešu pārejas periods noteikts ar mērķi, lai atvieglotu dzērienu ražotājiem Latvijā pāreju uz depozīta sistēmu un sniegtu iespēju izpārdot saražoto preci bez depozīta zīmes. Tas nozīmē, ka līdz 31. jūlijam veikalu plauktos atradīsies gan ar depozīta zīmi marķēti, gan nemarķēti produkti, jo iepakojumu bez depozīta zīmes nomaiņa pret iepakojumiem ar depozīta zīmi notiks pakāpeniski. Savukārt no 1. augusta dzērienu plauktos atradīsies tikai jaunie produkti, kas marķēti ar depozīta zīmi.

Lai atpazītu, vai tiek iegādāts ar depozīta zīmi marķēts produkts, par ko tiek iekasēta 0,10 EUR depozīta maksa un ko pēc tam ir iespējams nodot depozīta punktos, iepakojuma iegādes brīdī iedzīvotājiem jāpievērš uzmanība dzēriena etiķetei un produkta cenu zīmei. Savukārt, ja tiek iegādāts iepakojums bez depozīta zīmes, par to depozīta maksa netiks iekasēta un to nodot depozīta sistēmā nevarēs. Iepakojumus bez depozīta zīmes var nodot esošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Kā atpazīt depozīta iepakojumu?

Visi depozīta iepakojumi ir marķēti ar Latvijas depozīta zīmi, kas apzīmē konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norāda uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa. Depozīta zīme apzīmē divu veidu iepakojumus – vienreiz lietojamo un atkārtoti uzpildāmo (AU) iepakojumu.

Nodotie vienreiz lietojamie iepakojumi tiks uzskaitīti un sagatavoti pārstrādei, savukārt atkārtoti uzpildāmie (AU) iepakojumi tiks nogādāti atpakaļ pie ražotājiem, kas šos iepakojumus izmazgās, atkārtoti uzpildīs un laidīs atpakaļ tirgū.

Kur nodot iepakojumus bez depozīta zīmes?

Ja pārejas perioda laikā tiks iegādāts dzēriena iepakojums, kas nav marķēts ar depozīta zīmi, to varēs nodot esošajos atkritumu šķirošanas konteineros. Savukārt, ja uz depozīta pieņemšanas punktu tiks atnests dzēriena iepakojums, ko nevar nodot depozīta sistēmā, vai arī, piemēram, nododamā iepakojuma etiķete vai pats iepakojums būs būtiski bojāts, to varēs izmest atkritumu šķirošanas konteinerā, kas atradīsies netālu no depozīta punkta, tādējādi parūpējoties par apkārtējās vides tīrību.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī "Depozīta punkts" "Facebook" un "Instagram" kontos.

----------------

1. Iepakojuma likums: Pārejas noteikumu 12. punkts.