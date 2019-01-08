5 интересных вещей, которые вы не знали о кактусах

Delfi Dom Sad
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5 интересных вещей, которые вы не знали о кактусах
Foto: Antra Osa / cc

Кактусы не похожи на большинство других комнатных растений, они живут на планете около 35-40 миллионов лет, намного дольше, чем люди, и они очаровательны. Журнал Apartment Therapy предлагает вам узнать пять интересных фактов о кактусах, которыми вы сможете поделиться со своими друзьями.

Они очень разнообразные

У этого семейства растений — огромное разнообразие. Их высота варьируется от двух сантиметров до 20 метров. Мексиканский Pachycereus pringlei — самый высокий кактус в мире, а сагуаро (Carnegiea gigantea) — самый большой кактус в США.

Они растут очень медленно

Кактусы десятилетиями могут жить как комнатные растения и сотни лет — в дикой природе, и они растут с мучительно малой скоростью. По данным Службы национальных парков США, огромные кактусы сагуаро за 10 лет вырастают всего на пару сантиметров, и своей полной высоты они не достигают даже за 200 лет. Сагуаро впервые зацветает в возрасте 70 лет.

5 интересных вещей, которые вы не знали о кактусах
Foto: Shutterstock

У них неожиданно красивые цветы

Оказывается, что все виды кактусов цветут, хотя некоторые из них — довольно редко. Чтобы побудить ваш кактус к цветению (при условии, что он достаточно взрослый — некоторые не будут к этому готовы десятилетиями), дайте ему зимой покой. Прекратите его подкармливать, сократите полив до одного раза в месяц или реже, держите его в светлом, но прохладном месте (около 10-12 градусов).

Они рекордсмены по выживанию

Кактус может вырастить любой человек. Они переживут практически все, если не считать чрезмерного полива (а некоторые могут даже восстановиться после нескольких месяцев без полива). Вы можете выращивать их практически в чем и где угодно, только не держите их зимой на улице.

5 интересных вещей, которые вы не знали о кактусах
Foto: Shutterstock

Их иглы — эволюционная необходимость

Кактусы развивали свои иголки, колючки и шипы, чтобы не дать живущим в пустыне животным и людям съесть их и поставить на грань исчезновения. Когда еды и воды мало, большой зеленый кактус выглядит ужасно заманчиво... пока вы не попытаетесь к нему прикоснуться.

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Delfi Dom Sad

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