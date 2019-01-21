Секретная причина, по которой комнатные растения в доме продолжают умирать

Вы купили новый филодендрон, пересадили в новый горшок — а через три дня он всем своим видом показывает, что ему плохо. И так происходит с каждым цветком! Что вы делаете не так? Сейчас расскажем.

Не спешите. Растения, конечно, лишены нервной системы и ничего не чувствуют в нашем понимании этого слова, однако это не значит, что все физиологическое им чуждо. Растения испытывают шок или, если хотите, "потрясение" от резких изменений вокруг них. Потому дайте цветку время на акклиматизацию у вас дома — 7-10 дней.

Правильно выберите время. Даже у домашних растений есть своя "весна" и она не обязательно совпадает с календарной. Например, если растение цветет зимой, то его весна — это "наша" осень. А пересаживать даже домашние растения лучше, конечно за 2-3 месяца до их активного цветения.

Обильно полейте заранее. Садоводы рекомендуют хорошенько полить растение за 3-4 дня до пересадки, чтобы напитать его водой и снизить стресс от процесса. И если вы пересаживаете в новый керамический горшок, замочите его в воде за несколько часов до начала процесса. Керамика часто активно впитывает воду, получая ее в нашем случае откуда? Правильно — из земли, лишая растение так нужной ему влаги.

Подергайте его. При пересадке, придерживая растение руками, положите горшок на бок и аккуратно потяните за цветок. Если не поддается — обстучите горшок и попробуйте еще раз (но осторожно!). Повторяйте, пока растение не поддастся. После чего подергайте корни (это стимулирует рост) и пересадите растение в новый горшок на новую почву. Заполните горшок землей и обильно полейте.

Внимание и забота! После пересадки не ставьте цветок на солнце как минимум 2-3 дня, обилие прямых солнечных лучей может его ослабить. Почва должна быть влажной, но не "болотистой". Если листья выглядят вялыми — обильно полейте, но если они желтеют, то, наоборот, притормозите с водой.

Так, какова секретная причина, по которой умирают растения? Им просто нужны внимание и забота!