Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

В Латвию пришла зима и многих начал волновать вопрос — сколько тепла достаточно для жилого, но необитаемого зимой дома, чтобы мороз не нанес ему непоправимый ущерб?

На самом деле ответить на этот вопрос нас подвигло письмо читателя, который рассказал о том, что в его загородном доме одна половина необитаема, но труб с водой на ней нет, и в теории он мог бы вообще не топить, однако опасается последствий для здания. Он также добавил, что стены утеплены каменной ватой под регипсом.

Как нам рассказал специалист Apkure.com Жак Винтерс, дом без вреда и последствий при средней для зимней Латвии температуре в -10 градусов Цельсия можно оставить на трое суток. Правда, после этого его надо прогревать как следует двое суток и этот режим (заморозили — обогрели) не оптимален.

В идеале дома зимой, даже если там никто не живет, надо поддерживать температуру выше нуля, хотя бы +5-10 градусов. Если в помещении планируют находиться люди, ее надо поднять хотя бы до +16 градусов. Если в доме есть трубы с водой, "замораживать" его вообще нельзя, даже на несколько дней. Лучше всего с задачей постоянного поддержания температуры справится либо человек (как в случае с нашим читателем, живущий в соседней половине дома), либо какая-то система отопления с автоматическим термостатом.

Конечно, эта рекомендация не относится к простым сарайчикам или домикам без какой-либо инфраструктуры. Если в доме вообще нет не то, что системы отопления, но даже печки и электричество рассчитано на 1,5 лампочки, то обогревать зимой такую времянку — бессмысленная трата денег и времени.