ФОТО: Как курземчанин Каспар дарит старым вещам вторую жизнь

"Бог дал ему талант придумывать, что можно сделать из любой вещи, его голова полна идей", - говорит Сармите Дзерве о своем муже Каспаре, который дарит вещам вторую жизнь, создавая фантастические предметы для дома и сада, пишет DELFI Tava Māja.

В семейном гнездышке пары Dzērvītes в Смардской волости Энгурского края красивые и полезные творения Каспара встречаются на каждом шагу. "Миньон"-коптильня, красиво оформленная табличка с названием хутора, оригинальные подставки и горшки для цветов, столики и многое другое.

Иногда семья, чтобы вдохновить людей делать что-то своими руками, выкладывает фото работ Каспара в Facebook, и получает заслуженную похвалу. Делать подобные вещи на продажу Каспар не собирается и подчеркивает, что они изготавливаются из того, что было под рукой. Например, симпатичная коптильня получилась из старого водяного ресивера. "Главное — захотеть", - говорит Каспар.

Необычный садовый столик (он же — держатель дров) Каспар изготовил за два вечера из старого шестереночного вала, который ему привез знакомый. Дрова используются для костра, который разжигается в специально оборудованном месте.

Место для костра Каспар тоже придумал и сделал сам — снял на газоне часть дерна, положил на землю согнутую в обруч пластмассовую трубу, а в центре круга — покрышку, зацементировал получившееся пространство, украсил камнями, убрал покрышку, а вместо нее положил кирпичи. К цементу Каспар добавил красный пигмент.

Сваркой Каспар также занимается сам. Например, он изготовил треногу с крючком для котла, и она обошлась "в шесть раз дешевле, чем в магазине". Иногда, чтобы закончить работу, Каспар в темноте зажигает фары автомобиля.

Творческий хозяин с гордостью и увлечением рассказал, как за 15 вечеров реставрировал старинную повозку, которую купил совсем в плохом состоянии. Он этого не умел, но научился по видеороликам в интернете.

Каспар работает на предприятии, выращивающем и перерабатывающем ягоды. А радует его хобби — изобретение и реставрация вещей, причем он этому нигде не учился. У Каспара много творческих идей, и его дом и сад — отличный пример того, что не все нужно покупать. Немного фантазии, упорства и труда — и у вас будет красивая и оригинальная вещь, созданная своими руками.

Работы Каспара, украшающие Dzērvītes: