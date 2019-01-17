Великий Спор о Туалетной Бумаге — через верх или через низ? (6 аргументов)

Сама конструкция туалетной бумаге и ее креплений рождает эту дилемму — как же закреплять рулон? Надо ли располагать так, чтобы бумага крутилась через верх или все же через низ? Технически ведь можно и так, и так, но какой способ наиболее эффективен и практичен? Читатели Lifehacker.com поспорили на эту тему, а редакция обобщила мнения в одном материале. И вот что у них получилось.

Определения

Прежде чем мы приступим к рассмотрению этого важного вопроса, надо кое о чем договориться. Прежде всего — мы хотим пролить свет на проблемы, связанные именно с горизонтальным расположением рулона туалетной бумаги. Понятно, что бумагу можно поставить или закрепить вертикально, так, что рулон будет разворачиваться справа или слева. Нас в данный момент такое расположение не волнует.

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Далее. Когда мы говорим "через верх", то подразумеваем, что свободный конец туалетной бумаги находится максимально близко к пользователю и когда тот его тянет, то рулон крутится вперед. Соответственно, когда мы говорим "через низ", то считаем, что если пользователь тянет за конец бумаги (обычно расположенный у стенки), то рулон крутится в сторону ОТ пользователя.

Наконец, прежде, чем мы приступим к выяснению истины, не вредно будет сказать, что согласно статистике, 70% людей предпочитают "через верх", то есть тянуть бумагу к себе. И хотя 70% — весомая цифра, наличие целых 30% любителей "делать это" снизу не позволяет нам просто успокоиться и поставить точку. Тему придется развернуть.