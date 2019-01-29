Вытяжка на кухне: как организовать и что надо знать, чтобы не вызвать ярость соседей

Вентиляция на кухне, пожалуй, один из самых важных элементов вентиляции в доме. И именно ее чаще всего дополнительно "усиливают" принудительной вытяжкой, зачастую организованной с ошибками из-за незнания принципов ее работы или же просто неправильно сделанного выбора. В итоге могут пострадать соседи, а вслед за ними и вы.

Глобально кухонная вентиляция делится на три вида: естественная, усиленная вентилятором и, собственно, кухонная вытяжка. Особняком стоят виды вытяжки без подключения к вентиляционной шахте — отдельные фильтры сажи и жиров, которые при этом не являются частью вентиляционной системы и потому никак на нее не влияют.

Проблема естественной вытяжки: слабая тяга

С естественной вытяжкой "все понятно" — она либо есть, либо ее нет. Технически в многоэтажных домах она есть всегда, а качество ее может ухудшаться из-за действий соседей, выполнивших непродуманный ремонт на кухне.

Например, кто-то решил, что может безнаказанно уменьшить короб стояка на "какие-то 10-20 сантиметров". Из-за этого резко уменьшилось проходное сечение основного ствола вентиляции, что привело к ослаблению тяги во всех квартирах ниже, а также, возможно, даже полностью перекрыло "спутниковый" (отходящий от основного ствола шахты) канал в квартире ниже.

Любое искусственное препятствие вызывает создание зоны повышенного давления, как следствие из этого — часть отработанного воздуха с нижних этажей может поступать в квартиру под той, где перерублен "спутниковый" канал. То есть двумя этажами ниже квартиры того человека, который сделал ремонт.

Бороться с этим можно, обратившись в обслуживающую организацию, которая может наказать нарушителя за несогласованные ремонтные работы (никто и никогда не согласует уменьшение короба стояка вентиляции). Можно также идти в суд.