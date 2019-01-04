Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде

90-е годы в плане домашнего интерьера стали своего рода кризисом. Тосканский стиль, оборки и и ситец. Не говоря уже о надувной мебели, которая была в комнате каждой девочки-подростка. Неудивительно, что после этого мы ушли к относительному спокойствию 2000-х годов. Но сегодняшние 30-40-летние оглядываются на свое детство с ностальгией. И плетеная мебель им уже не кажется устаревшей, как и деревянная кухня, и шторы в стиле бохо.