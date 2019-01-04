Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде

Delfi Dom Sad
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Деревянные шкафы
Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде
Foto: Shutterstock

90-е годы в плане домашнего интерьера стали своего рода кризисом. Тосканский стиль, оборки и и ситец. Не говоря уже о надувной мебели, которая была в комнате каждой девочки-подростка. Неудивительно, что после этого мы ушли к относительному спокойствию 2000-х годов. Но сегодняшние 30-40-летние оглядываются на свое детство с ностальгией. И плетеная мебель им уже не кажется устаревшей, как и деревянная кухня, и шторы в стиле бохо.

Журнал The Spruce рассказывает, какие тенденции интерьера 1990-х вернулись в моду.

Кровати с балдахином

Что может быть более романтичным, чем кровать с прозрачным балдахином? Пробуждение под развевающейся белой тканью заставляет вас каждый день чувствовать себя как на пляжном отдыхе. В отличие от 90-х, когда на кроватях с балдахином были оборки и избыток декора, современные балдахины выглядят минималистично.

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Деревянные шкафы

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Delfi Dom Sad

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