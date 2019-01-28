Как очистить посудомойку до блеска без специальной химии

Delfi Dom Sad
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Как очистить посудомойку до блеска без специальной химии
Foto: Shutterstock

За посудомоечной машиной – как и за любой кухонной техникой – нужно ухаживать. Впрочем, сделать это можно и безо всяких новомодных химических средств, которые обещают устранение всей грязи и любых бактерий по мановению волшебной палочки. Для этого вам потребуется ровно две вещи – уксус и сода.

И вот что с ними нужно сделать.

Для начала вытащите из посудомойки не только уже вымытую (или еще грязную) посуду, но и корзину для столовых приборов, а также очистите сливное отверстие и пространство вокруг него. Тщательно вымойте сливной фильтр под проточной водой, а также уберите приставшие к другим частям посудомойки остатки еды.

Налейте стакан столового уксуса в контейнер и поставьте его в нижний отсек посудомойки, а в верхний отсек положите небольшой пластиковый контейнер, в который отсыпьте полстакана соды.

Включите посудомойку на полный цикл и дайте уксусу и соде сделать свое дело. Их смесь очистит все части посудомоечной машины до блеска. После того, как машинка закончит цикл, оставьте ее закрытой еще примерно на 20 минут для того, чтобы пар также сделал свое дело.

После этого откройте ее и протрите насухо все поверхности бумажным полотенцем. Повторять это процедуру стоит примерно раз в месяц.

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Delfi Dom Sad

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