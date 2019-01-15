Разбираем запасы: как определить срок хранения семян?

Перед началом нового сезона бывает полезно разобрать оставшиеся у себя запасы семян. Но как определить – можно ли их еще сажать, прорастут ли они или проще выкинуть все в мусорное ведро и озаботиться покупкой новых?
Во-первых, вы можете посмотреть на срок годности семян, который указан на любой упаковке. Но. По правилам торговли, на продажу семян чаще всего отводится не больше года, а значит, скорее всего, официальный срок годности семян уже закончился. Но это официально.
Неофициально же считается, что если семена фасовались в прошлом году свежими и хорошо всходили в прошедший сезон, то их, как правило, можно хранить и сеять еще не один раз. При этом нужно учитывать, что для каждой культуры срок хранения свой. Вот небольшой список семян цветов и овощей, на который стоит ориентироваться при разборе запасов:
- анис 2 года
- арбуз 6 лет
- базилик 3 года
- баклажан 3 года
- горох овощной 5 лет
- горчица салатная 3 года
- душица 3 года
- дыня 6 лет
- капуста белокочанная 4 года
- капуста брюссельская 4 года
- капуста китайская 4 года
- капуста кольраби 4 года
- капуста листовая 6 лет
- капуста цветная 4 года
- капуста брокколи 3 года
- капуста краснокочанная 3 года
- капуста пекинская 3 года
- кориандр (кинза) 3 года
- кресс-салат 5 лет
- кукуруза сахарная 5 лет
- лук порей 3 года
- лук репчатый 2 года
- майоран 2 года
- мангольд 3 года
- мелисса лимонная 2 года
- морковь 3 года
- мята перечная 2 года
- огурец 6 лет
- патиссон 6 лет
- перец 3 года
- петрушка 2 года
- портулак 10 лет
- ревень 2 года
- редис 4 года
- редька 4 года
- репа 4 года
- салат 3 года
- свекла столовая 4 года
- сельдерей 1 год
- спаржа 4 года
- тмин 2 года
- томат 4 года
- тыква 6 лет
- укроп 2 года
- фасоль 5 лет
- фенхель 2 года
- физалис 4 года
- шпинат 3 года
- щавель 2 года
- эстрагон 2 года