Разбираем запасы: как определить срок хранения семян?

Перед началом нового сезона бывает полезно разобрать оставшиеся у себя запасы семян. Но как определить – можно ли их еще сажать, прорастут ли они или проще выкинуть все в мусорное ведро и озаботиться покупкой новых?

Во-первых, вы можете посмотреть на срок годности семян, который указан на любой упаковке. Но. По правилам торговли, на продажу семян чаще всего отводится не больше года, а значит, скорее всего, официальный срок годности семян уже закончился. Но это официально.

Неофициально же считается, что если семена фасовались в прошлом году свежими и хорошо всходили в прошедший сезон, то их, как правило, можно хранить и сеять еще не один раз. При этом нужно учитывать, что для каждой культуры срок хранения свой. Вот небольшой список семян цветов и овощей, на который стоит ориентироваться при разборе запасов: