Разбираем запасы: как определить срок хранения семян?

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Разбираем запасы: как определить срок хранения семян?
Foto: Mike Mozart / cc

Перед началом нового сезона бывает полезно разобрать оставшиеся у себя запасы семян. Но как определить – можно ли их еще сажать, прорастут ли они или проще выкинуть все в мусорное ведро и озаботиться покупкой новых?

Во-первых, вы можете посмотреть на срок годности семян, который указан на любой упаковке. Но. По правилам торговли, на продажу семян чаще всего отводится не больше года, а значит, скорее всего, официальный срок годности семян уже закончился. Но это официально.

Неофициально же считается, что если семена фасовались в прошлом году свежими и хорошо всходили в прошедший сезон, то их, как правило, можно хранить и сеять еще не один раз. При этом нужно учитывать, что для каждой культуры срок хранения свой. Вот небольшой список семян цветов и овощей, на который стоит ориентироваться при разборе запасов:

  • анис 2 года
  • арбуз 6 лет
  • базилик 3 года
  • баклажан 3 года
  • горох овощной 5 лет
  • горчица салатная 3 года
  • душица 3 года
  • дыня 6 лет
  • капуста белокочанная 4 года
  • капуста брюссельская 4 года
  • капуста китайская 4 года
  • капуста кольраби 4 года
  • капуста листовая 6 лет
  • капуста цветная 4 года
  • капуста брокколи 3 года
  • капуста краснокочанная 3 года
  • капуста пекинская 3 года
  • кориандр (кинза) 3 года
  • кресс-салат 5 лет
  • кукуруза сахарная 5 лет
  • лук порей 3 года
  • лук репчатый 2 года
  • майоран 2 года
  • мангольд 3 года
  • мелисса лимонная 2 года
  • морковь 3 года
  • мята перечная 2 года
  • огурец 6 лет
  • патиссон 6 лет
  • перец 3 года
  • петрушка 2 года
  • портулак 10 лет
  • ревень 2 года
  • редис 4 года
  • редька 4 года
  • репа 4 года
  • салат 3 года
  • свекла столовая 4 года
  • сельдерей 1 год
  • спаржа 4 года
  • тмин 2 года
  • томат 4 года
  • тыква 6 лет
  • укроп 2 года
  • фасоль 5 лет
  • фенхель 2 года
  • физалис 4 года
  • шпинат 3 года
  • щавель 2 года
  • эстрагон 2 года

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