'Lidl' regulārās akcijas palīdzēs ietaupīt un iepirkties gudri

Tā kā "Lidl" darbības pamatprincips ir piedāvāt augstas kvalitātes preces par iespējami zemākajām cenām, tad viss mūsu preču sortiments ir ļoti pievilcīgs – par to jau personīgi paguvuši pārliecināties arī daudzi Latvijas iedzīvotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Īpaši izdevīgu un patīkamiem pārsteigumiem bagātu iepirkšanos mūsu veikalos padara regulārās akcijas un speciālie piedāvājumi. Iepazīsti "Lidl" akciju politiku un izmanto visas mūsu piedāvātās iespējas!

Akcijas precēm svarīga ir cenu zīmes krāsa

Pirmo signālu par akcijām sniedz cenu zīmes krāsa. Galvenais, atceries ka cenu zīmes "Lidl" veikalos vienmēr atrodas virs preces:

Regulārās cenu zīmes ir baltā krāsā;

Oranžās "Akcija!" zīmes signalizē par akcijas piedāvājumu;

Dzeltenās norādes pievērš Tavu uzmanību jaunam piedāvājumam;

Zaļās "Bio!" zīmes signalizēs par bioloģisko produktu plauktā;

Nenokavē! zīme norāda, ka konkrētā prece nav "Lidl" pastāvīgajā piedāvājumā un ir pieejama tikai īsu brīdi.

Piedāvājums! – Tava īpašā iespēja nepārtikas preču nodaļā





Īpašu uzmanību ir pelnījis arī mūsu veikalu plašais nepārtikas preču, īpaši apģērbu, mājas preču un dārza piederumu, kā arī darba instrumentu piedāvājums. Preces tajā mainās regulāri, tāpēc katru nedēļu piedāvājam jaunas akcijas.

Speciālais nepārtikas preču marķējums "Piedāvājums!" norāda uz šīs nedēļas tematisko piedāvājumu par īpaši draudzīgām cenām. Iknedēļas pārsteigumus drošāk pirkt uzreiz, jo preču skaits ir ierobežots un akcija būs spēkā tikai vienu nedēļu vai līdz brīdim, kad beidzas konkrētās preces krājumi.

PRIEKA TRIO divreiz nedēļā





Divreiz nedēļā Tevi "Lidl" veikalos gaidīs jauni PRIEKA TRIO piedāvājumi – tas ir īpaši izdevīgs trīs produktu piedāvājums no aktuālajām akcijas precēm – no pirmdienas līdz trešdienai (sarkanā krāsā) un no ceturtdienas līdz svētdienai (zilā krāsā). PRIEKA TRIO cenas ir tik izdevīgas, ka liks Tev sajūsmā smaidīt – tādēļ jau tas ir prieka trio!

Divi piedāvājumu posmi katru nedēļu – kā tos atrast iknedēļas avīzē!

Lai informētu Tevi par jaunākajiem piedāvājumiem un akciju atlaidēm, "Lidl" katru nedēļu sagatavo īpašu avīzi, kuru atradīsi ieejot veikalā. Tajā uzzināsi tuvākās nedēļas aktuālos piedāvājumus, akcijas preču sortimentu un tā cenas.

Pievērs īpašu uzmanību datumiem un krāsām! Katru nedēļu "Lidl" veikalos ir divi speciālo piedāvājumu posmi – pirmais no pirmdienas līdz trešdienai un otrais – no ceturtdienas līdz svētdienai. Pircēju ērtībām piedāvājumi mūsu reklāmas materiālos ir atzīmēti katrs ar citu krāsu: pirmdienas-trešdienas speciālie piedāvājumi ir marķēti ar sarkano krāsu, savukārt ceturtdienas-svētdienas – ar zilo krāsu. Ja redzi sev interesējošu preci – ņem ciet uzreiz! Akcijas laiks un preču apjoms ir ierobežots!