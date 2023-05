90 Ziedoņa mirkļi: no Ragaciema puikas par dzejas zvaigzni uz motocikla

"Un nervu uz priekšu rauj nervs, / Un dziņu uz priekšu dzen dziņa! / Tā ir vesela bagātība – Pašapziņa!" Tā noslēdzas Imanta Ziedoņa dzejolis "Par pašapziņu" no Latvijas kultūras kanonā iekļautā krājuma "Es ieeju sevī" (1968). Šī gada maijā dzejniekam, domātājam un latviešu pašapziņas būvētājam aprit 90 gadu. Pārsteidzošs, brīvs un aktuāls – Ziedonis tāds bija gan 20. gadsimta 60. gados, kad strauji kļuva par savas paaudzes balsi, gan Atmodas laikā kā viens no radošās inteliģences ruporiem. Viņa mantojums joprojām tāds ir arī mūsdienās, kad viņa darbus un idejas aizvien no jauna atklāj nākamās paaudzes.

"Delfi" dzejnieka apaļajā jubilejā fiksē 90 svarīgus faktus, mirkļus, atmiņas un komentārus, atgādinot par Ziedoņa daudzšķautņaino un ietekmīgo personību.