Latviešu 'dubultspiedzes' Ariadnas traģiskā dzīve: Nonākšana čekistu nagos un izdzīvošanas cīņa izsūtījumā

1941. gada 23. jūnijs. Iepriekšējā dienā ir sācies nacistiskās Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai, un drīz vien pirmās vācu vienības jau sasniedz komunistu okupēto Latviju. Padomju drošības iestādes pēdējā brīdī cenšas aizturēt Latvijas iedzīvotājus, par kuriem ir kaut mazākās, lielākoties pilnīgi nepatiesas, aizdomas, ka viņi ir ārvalstu "spiegi". Čekistu sarakstā bija arī Saksu ģimene – ievērojamais dziedātājs Pauls Sakss, kā arī divas viņa meitas no pirmās laulības – Ariadna un Jogita. Paulam Saksam no komunistu varasvīriem laimīgā kārtā izdevās izbēgt, savukārt viņa meitām gan nepaveicās. Ariadna un Jogita nonāca soda nometnēs, viena no viņām izdzīvoja un atgriezās mājās, otra 22 gadu vecumā nomira, var teikt – nosala.



Portāls "Delfi" turpina pētījumu par talantīgo latviešu meiteni Ariadnu Lindgrēnu, kuras likteni salauza padomju okupācijas vara, no nekā "uzpūšot" krimināllietu, ka Ariadna ir spiedze.

"Tas bija 23. jūnijs, tieši pirms Jāņiem. Mēs bijām atbraukuši uz tēva lauku īpašumu, Ķempju muižu pie Līgatnes, svinēt Jāņus. Čekisti tajā dienā brauca meklēt manu tēvu. Interesanti, ka viņi bija latvieši. Pa ceļam čekisti apstājās pie operdziedātāja Jāņa Korneta un prasīja, kur Sakss dzīvo. Kornets viņiem atbildēja – septiņus kilometrus tālāk, aiz Līgatnes. Bet tas bija nepareizi.