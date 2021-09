Iluzionists Edžus centīsies pārspēt Ginesa pasaules rekordu kāršu trikā

23. septembra vakarā tiešraidē "YouTube" platformā pašmāju iluzionists Edžus rādīs triku "visvairāk kāršu pārcēlieni stundā ar vienu roku", tādējādi cenšoties uzstādīt jaunu Ginesa rekordu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iluzionists Edžus ar trikiem aizraujas jau no bērnības, pašlaik paralēli priekšnesumiem pasākumos, aktīvi veido digitālo saturu "TikTok", "YouTube", "Instagram", kur viņam seko vairāki simti tūkstošu cilvēku. Pārspēt Ginesa rekordu viņs plāno pirmo reizi.

Edžus centīsies pārspēt rekordu "visvairāk kāršu pārcēlieni stundā ar vienu roku" ("Most one-handed Charlier cuts in one hour"). Rekords, ko jāpārspēj, ir 3'333 kāršu pārcēlieni. Iluzionistu vidū tā ir ļoti populāra kustība, ko katrs prot, bet to izpildīt stundu no vietas nekļūdoties ar lielu ātrumu ir ļoti sarežģīti.

Portālam "Delfi" Edžus stāsta: "Ideja par Ginesa pasaules rekorda laušanu radās nejauši kādā no tiešraidēm, kur kopā ar skatītājiem iedomājāmies pamēģināt pārspēt kādu rekordu. Atradām vairākus rekordus, ko bija vērts pamēģināt, bet šis šķita visvieglākais. Kad sāku trenēties, ātri vien sapratu, ka nemaz tik viegli nebūs. Tādā ziņā pandēmija ļoti palīdzēja, jo bija daudz laika treniņiem. Sievai jau ir apnicis, ka mūžīgi rokās ir kārtis, bet ceru, ka izdosies pārspēt šo rekordu, un kāršu vietā varēšu turēt viņas roku."

Puiša mēģinājumu uzstādīt jaunu rekordu varēs vērot 23. septembrī pulksten 18 tiešraidē viņa "YouTube" kanālā šeit.