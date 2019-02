Interneta hits: Zēns prezidenta Trampa uzrunas laikā iesnaužas

Ikgadējā ASV prezidenta uzrunā par stāvokli valstī Donaldam Trampam "šovu nozagt" pamanījies 11 gadus vecais Džošua Tramps, kuram pasākums šķitis tik garlaicīgs, ka viņš iesnaudies. Zēns pamodies kā īsta slavenība.

Kā vēsta "The Guardian", Džošua Tramps, kuru gan ar prezidenta ģimeni nesaista radniecība, uz pasākumu ielūgusi ASV pirmā lēdija Melānija Trampa, kuru aizkustinājis zēna skarbais stāsts.

Džošua sava slavenā uzvārda dēļ skolā ticis neganti izsmiets, apsaukāts un pazemots. Vienaudžu cietsirdības dēļ zēnam pat nācies mainīt skolu, un viņa stāsts tika atspoguļots arī dažādos medijos.

Lai iepriecinātu zēnu, Melānija viņu šonedēļ uzaicinājusi noklausīties prezidenta uzrunu, un Džošua tās laikā pamanījies iesnausties.

Zēna "spēka snaudu" iemūžinājuši arī fotogrāfi un video operatori, un visnotaļ amizantie kadri uzjautrinājuši daudzus. Par Džošua sajūsminājušies gan mediji, gan sociālo tīklu lietotāji, bet jo īpaši – prezidenta nelabvēļi.

Jau vēstīts, ka Tramps uzrunā turpināja sludināt un lielīt savu līdzšinēji virzīto politiku, solot robežsienas uzcelšanu uz ASV-Meksikas robežas, nosodot demokrātu atbalstu abortiem, un sevis izvirzīto kandidātu noraidīšanu dažādiem amatiem, kā arī kritizēja "smieklīgās izmeklēšanas pēc partejiskās piederības".

All of us were Joshua Trump Midway through President (no relation) Trump's State of the Union. pic.twitter.com/62Cq07a639