Martins Gauss lidmašīnas 'Ogre' nosaukuma dēļ piedzīvo amizantu misēkli

Godinot Latvijas simtgadi, nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" 14 jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām šoruden devusi Latvijas mīlētāko pilsētu nosaukumus. Kad tapa zināms, ka viens no lidaparātiem tiks dēvēts Ogres vārdā, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "milzis/cilvēkēdājs", daudzi vīpsnāja par to, kāda varētu būt ārzemju viesu reakcija. Amizantu misēkli nosaukums sagādājis arī lidsabiedrības vadītājam Martinam Gausam.

Martins Gauss pirmdien, 12. novembrī, "Twitter" palepojies ar foto, kurā viņš Minhenē tapis iemūžināts pie lidmašīnas, kas nosaukta par godu Ogres pilsētai.

Viņš savā tvītā, labu gribēdams, atzīmējis pilsētas nosaukumu, tomēr pirms tam nav pārbaudījis, kāds ir Ogres oficiālā "Twitter" konta nosaukums.

Rezultātā Gausam sanācis misēklis – viņš tvītā norādījis "@ogre" kontu, uz kura uzklikšņinot, atveras parodijkonts "Actual Cannibal Witch Doctor Ogre". Tikmēr Ogres pilsēta un novads par jaunākajām aktualitātēm informē "Twitter" kontā "@Ogresnovads".

Morning in Munich and again happy to see @ogre at the entrance of #airbaltic #Airbus220-300 pic.twitter.com/ov6WHQN94b — Martin Gauss (@Gaussm) November 12, 2018

Gausa ieraksts izpelnījies gana plašu sociālo tīklu lietotāju ievērību, un viņam atbildes komentāru, ka "tas puisis nemaz neizskatās pēc manis", sniedzis arī aplami norādītais "Twitter" konts.

Uhh, that guy doesn't look anything like me. — Actual Cannibal Witch Doctor Ogre (@Ogre) November 12, 2018

Savukārt citi uzjautrinājušies par to, ka Gauss pirms sava tvīta publicēšanas nav papūlējies izpētīt, kāds ir Ogres pilsētas oficiālais konta nosaukums, un pats sev izdarījis lāča pakalpojumu.

ha ha ha, dzekam ar 2000EUR dienas algu nav vajadzigi padomdeveji — Mayforcebe (@mayforcebe) November 12, 2018

Atgādinām, ka pilsētas, kuru nosaukumus nesīs lidmašīnas, tika izvēlētas konkursā. Kopumā tika saņemti 98 tūkstoši balsu. Pirmo vietu ar 9183 balsīm ieguva Cēsu pilsēta, kurai sekoja Alūksne, Valmiera, Kuldīga un Smiltene. Top 14 iekļuva arī Ogre, Līvāni, Bauska, Gulbene, Rīga, Jelgava, Liepāja, Jūrmala un Sigulda.