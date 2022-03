Ukraiņu meitenīte vairs nedzied bunkurā, bet pārpildītā stadionā

Septiņus gadus vecā ukrainiete Amēlija Anisoviča kara otrajā nedēļā kļuva par sociālo tīklu zvaigznīti – patvērusies pārpildītā pagrabā Kijivā, meitene drosmīgi dziedāja dziesmiņu "Let it go" no slavenās Disneja multfilmas "Frozen". Video zibenīgi aplidoja visu pasauli, aizkustinot daudzu sirdis.

Mazā Amēlija sešas dienas kopā ar vecākiem un 15 gadus veco brāli bija pavadījusi bumbu patvertnē Kijivā. Tur arī tika ierakstīta viņas izpildītā "Frozen" dziesmiņa krievu valodā – tajā ir vārdi "es vairs nebaidos, es ne no kā vairs nebaidos".

Pēc tam ģimenei izdevās tikt drošībā – Anisoviči devās uz Poliju pie vecmāmiņas.

Meitene sapņojusi kļūt par dziedātāju, un jau tagad Amēlija sasniegusi milzīgu auditoriju – sociālajos tīklos Amēlijas izpildījumam ir vairāki miljoni skatījumu, bet vēl vairāki tūkstoši viņā klausījās "dzīvajā", proti, tieši Amēlija arēnā Lodzā, Polijā, atklāja labdarības koncertu "Kopā ar Ukrainu". Mazā meitene dziedāja Ukrainas himnu pārpildītā stadionā, vēsta "The Independent".