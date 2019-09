Izsmalcināta greznība vai muļķu 'slaukšana': gumijas iešļūcenes par 330 eiro

Izsmalcinātā franču augstās modes luksusa zīmola "Hermès" darinājumi pa kabatai ir tikai īpaši turīgiem ļaudīm, kas nežēlo naudu kvalitatīvām, modīgām un ekstravagantām lietām. Tiesa, netrūkst arī tādu, kas uzskata – brends ir pārvērtēts un tā piedāvātie aksesuāri, apavi un apģērbs ir stipri pārcenots.

Modes dāmu un stila lietpratēju, kā arī vienkārši saprātīgu ļaužu uzmanību piesaistījušas zīmola mājaslapā nopērkamās gumijas iešļūcenes, kuras iespējams iegādāties par "nieka" 330 eiro.

Tā dēvētos flipflopus, ko ļaudis nereti sauc arī par stringu čībiņām, iespējams iegādāties vairākās dažādās krāsās. To zole veidota no gumijas, savukārt siksniņa ir darināta no auduma un vienā malā uz tās greznojas neliels H burtiņš. Vietā, kurs siksniņas iekļaujas starp pirkstiem, iestrādāts ādas gabaliņš.

Iešļūceņu cena acīmredzami norāda uz to, ka šie apavi paredzēti tikai turīgiem cilvēkiem. Tiesa, dažādi ārzemju mediji vēsta, ka ne viens vien sociālajos tīklos gan uzjautrinājies, gan arī šausminājies par zīmola piešķirto vērtību pludmales čībām.

Daļa komentētāju sprieduši, ka izsmalcinātā franču modes brenda ražotās čībiņas daudz neatšķiras no līdzīgām gumijas iešļūcenēm, kas lielveikalos nopērkamas par pāris eiro.

Citi arī norādījuši, ka čības varētu maksāt aptuveni desmit eiro, bet to vērtība palielinājusies 33 reizes tikai tamdēļ, ka uz tām ir "Hermès" nosaukums, un piesaukuši mūžseno izteicienu par aitām un cirpējiem.