Aktiera Krisa Nota sieva satriekta par vīra seksskandālu

Nu jau ne tikai divas, bet pat trīs sievietes publiski paudušas, ka cietušas no amerikāņu aktiera Krista Nota realizētas seksuālas vardarbības. Notu pasaulē vislabāk zina kā Misteru Lielisko no kulta seriāla "Sekss un lielpilsēta". Nule uz ekrāniem iznācis seriāla turpinājums "Un tā tas laiks paiet...", un Nots šīs sieviešu apsūdzības saista tieši ar to.

"Delfi" jau vēstīja, ka divas sievietes Kristu Notu vaino seksuālā vardarbībā un izvarošanā, kas, kā apgalvo anonimitāti saglabājušās dāmas, ved uz 2004. un 2015. gadu. Pēc tam, kad izvērsās skandāls, savu stāstu klāsta vēl viena sieviete Ava: viņa atklāj, ka Kriss Nots seksuāli uzbrucis 2010. gadā, kad viņa bijusi astoņpadsmitgadīga restorāna darbiniece Manhatanā.

Nedēļas laikā kopš ietekmīgais medijs "The Hollywodd Reporter" ziņoja par sieviešu apsūdzībām, Nota nodarbinātības aģentūra "A3 Artists" pārtraukusi ar viņu sadarbību, sakot, ka "Nots vairs nav mūsu klients".

Tikmēr vairāki ASV mediji ziņo par sarežģītu situāciju Nota ģimenē: sievai Tarai Vilsonei visi šie jaunumi bijis pārsteigums. Ar uzņēmēju Taru Vilsoni Nots ir precējies kopš 2012. gada, abi bija kopā arī jaunā seriāla pirmizrādē Ņujorkā.

Vilsonei ir 39 gadi, Notam – 67. Aktieris ar sievu iepazinās 2001. gadā, kad viņa strādāja kā bārmene Notam daļēji piederošā klubā "The Cutting Room". Šajā savienībā dzimuši divi dēli Orions (13 gadi) un Kīts (18 mēnešus vecs). Pāris apprecējās diskrētā ceremonijā Havaju salās 2012. gadā.

Kāds anonīms avots amerikāņu tabloīdam "The Sun" pavēstīja: kopš izskanējušā seksskandāla aktiera ģimenē nepavisam vairs neklājas labi. Tara Vilsone esot ļoti sarūgtināta. Ģimene bija plānojusi Ziemassvētkus svinēt kopā, taču nu tas ir uz jautājumzīmes. Vilsone patlaban uzturas Losandželosā un jūtas satriekta par notikušo. Kā zina teikt draugs, tas esot tāpēc, ka, iespējams, sieva tikai tagad uzzinājusi, ka vīrs nav monogāms.

Pats Kriss Nots noliedz visas apsūdzības seksuālā vardarbībā, ziņo "Page Six". Kāds viņa draugs izteicies, ka "katram stāstam ir divas puses, un jāzina tā otrā, pirms mesties kādu tiesāt".

"Kriss, kuru es pazīstu, nav tas, kuru apraksta šīs sievietes. Visi viņa draugi ir viņa pusē. Jā, viņš ir flirtējošs, bet noteikti nav nekāds Vainstīns [producents Hārvijs Vainstīns, kuru notiesāja par seksuālu vardarbību pret aktrisēm Holivudā - red.]. Es viņam ticu un uzskatu, ka izplatītā informācija ir meli," paudis Nota draugs.

Pats aktieris šobrīd esot galēji apmulsis un satriekts, kā arī neizpratnē par to, kāpēc sievietes sākušas runāt tieši tagad – kad visā pasaulē "Seksa un lielpilsētas" fani vēro seriāla turpinājumu. Aktiera preses pārstāvis paudis, ka sieviešu apgalvojumi esot izdomājums, un par to, ka šāds skandāls kinoindustrijā būs, viņam bijis zināms jau vairākas dienas pirms "The Hollywood Reporter" publikācijas. Nota pārstāvis visas apsūdzības nosaucis par "sliktu daiļliteratūru, ko šobrīd pārpublicē visā pasaulē".