Elīna Maligina: 'Es ne reizi dzīvē neesmu lietojusi narkotikas'

Multimāksliniece Elīna Maligina (Helēna Ora) paviesojusies "YouTube" sarunu raidījumā "Dž:Spot", kur sniegusi visai atklātu interviju par sevi un savu dzīvi, tostarp attiecībām ar apreibinošajām vielām.

Maligina ar pseidonīmu Helēna Ora nesen izdevusi grāmatu "Panika", kas šobrīd gozējas pirktāko grāmatu topā. Grāmatu izlasījušie pauž dažādus viedokļus par to, cik tā ir vai nav autobiogrāfiska, taču Ora saka, ka katram ir tiesības spriest pašam. Pilnībā autobiogrāfiska tā nav noteikti, lai arī dažas no tajā aprakstītajām epizodēm lasītājam gribētos saistīt ar to tēlu, kādu par autoru uzbūrusi dzeltenā prese.

Sarunu šovu "Dž:Spot" vada Ieva Adamss un režisors Džilindžers, kurš ir arī bijušais Elīnas vīrs un meitiņas tēvs. Džilindžers raidījumā atklāj, ka kopdzīves gados Elīna nekad nav lietojusi narkotikas, abiem "pieticis ar alkoholu". Atbildot uz jautājumiem par attiecībām ar narkotikām, Maligina skaidro: viņa nekad tām nav pat pieskārusies.

"Šis ir jautājums, ko man uzdod bieži. Savā dzīvē nevienu reizi neesmu lietojusi narkotikas, neesmu pat tām pieskārusies. Savukārt Valērijam [Maliginam] bija sava dzīve, un tas, kas nāca līdzi viņa bagāžā... Es nepiekrītu, ka šīs lietas mēģina pārkonturēt uz mani, jo tad, kad mēs satikāmies, viņam jau bija bijusi sava dzīve. Nebija tā, ka es atnācu un viņš nokrita," mirušā vīra iespējamo aizraušanos ar aizliegtajām vielām ieskicē Maligina. Viņai pašai ir ļoti stingra nostāja attiecībā uz narkotikām.

Uz jautājumu, vai Valērijs Maligins bija atkarīgs, Elīna atbild: "Es tiešām nespēju nest, ko man uzliek saistībā ar Valērija izvēlēm un dzīvi. Varbūt es varētu pastāstīt vairāk, bet par mirušajiem vai bijušajiem – labu vai neko." Viņa uzskata, ka "jābeidz grūstīt cilvēks, kas atrodas zem zemes" un pauž nepatiku arī par terminu "atraitne", kā tiek dēvēta publikācijās medijos.

Maligina nenoliedz, ka viņas kaislības ir alkohols un pārmērīga smēķēšana, taču iespaids par viņu kā par narkomāni ir aplams. "Tā mana bēda, jā, ir bijis alkohols," stāsta Elīna. Bijis laiks, kad viņa nedēļām ilgi dzērusi, līdz attapusies ar vairāk nekā 30 kilogramiem liekā svara. Viņai bijusi izvēle: vai nu dzīvot, vai turpināt dzert, un Elīna izkārpījusies no dziļa alkoholisma dzelmes.

Ar "Dž:Spot" producentes Ērikas Matrosovas atļauju raidījuma jaunāko epizodi var noskatīties šeit:

Kā zināms, "Olainfarm" īpašnieks Valērijs Maligins pēkšņi devās mūžībā 52 gadu vecumā 2017. gada 9. decembrī.