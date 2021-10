Fanus satrauc Viktorijas Bekhemas svešādā seja

Britu augstākās sabiedrības dāma, futbolista Deivida Bekhema kundze Viktorija allaž izteikusies, ka ir ļoti piesardzīga attiecībā uz ārienes uzlabošanu un dod priekšroku būt dabiski koptai, taču, pēc viņas viesošanās šovā "Good morning America", faniem radušies neatbildēti jautājumi.

Populārajā amerikāņu rīta šovā "Good morning America" 47 gadus vecā modes ikona Viktorija Bekhema runāja par savu jauno kosmētikas līniju, skatītājiem demonstrējot arī savu jauneklīgo sejas ādu, taču jau pēc pārraides sociālajos tīklos raisījās diskusijas, kāpēc Viktorija tomēr izskatās krietni citādāk nekā iepriekš.

Fani pauda minējumus, ka, iespējams, skaistule lieto kādu īpašu lūpas palielinošu spīdumu, tomēr karstākās diskusijas izraisīja minējums, ka Bekhema esot tās palielinājusi ar injekcijām jeb tā dēvētajiem filleriem. Bekhemai no dabas ir visai plānas lūpas, taču nu tās izskatās krietni biezākas, turklāt mainot mutes formu, kas īpaši izceļas, viņai runājot.

Bekhema iepriekš nav plaši runājusi par to, ko viņa dara vai nedara, lai saglabātu jaunību, vienīgi reiz intervijā žurnālam "Vogue" atzinusies, ka nožēlo krūšu implantu ielikšanu. Savukārt pirms diviem gadiem kādā citā intervijā modes ikona teica: "Mani nevilina kosmētiskā ķirurģija, taču nekad nesaki nekad. Ir taču vienalga, kas tev liek justies labāk, bet es drīzāk priecājos būt es pati un sevis labākā versija, nevis pārāk daudz sevi mainu."

Uz neskaitāmiem fanu jautājumiem, vai tiešām daiļava tomēr ļāvusies injekcijām, Viktorija neatbild. Atbildi meklējis britu izdevums "Ok!", vaicājot estētiskās ārstniecības personai dakterei Anai, kas noticis ar Behkemas muti.

"Manuprāt, Viktorijas pašreizējais lūpu izskats rāda tipisku apjoma palielināšanas procedūru, ievadot tajās pildvielas. Lūpās ievadīta hialuronskābes želeja, lai tām piesaistītu šķidrumu, tādējādi iezīmējot lūpu kontūras un aizstātu ar gadiem zaudēto apjomu," komentējusi speciāliste. Daktere piebilst, ka vēlme pēc biezām, gludām un mitrinātām lūpām ir populārākā procedūra sievietēm vecumā no 40-50 gadiem, jo novecošanās dēļ lūpas zaudē apjomu, izplūst lūpu kontūras. Viņa aicina izvēlēties profesionālu meistaru un nekādā gadījumā nepārspīlēt ar injekciju daudzumu.

