'Forbes' nosaucis 20 visdārgākās Krievijas šovbiznesa zvaigznes

Prestižā biznesa žurnāla "Forbes" Krievijas atzars publiskojis apkopojumu par Krievijā visdārgākajām šovbiznesa slavenībām, ienākumus rēķinot tikai no viņu radošās darbības.

Divdesmit krievu zvaigznes ar visaugstākajiem ienākumiem – "Forbes" publiskojis jaunu reitingu, kurā apkopotas slavenības ar augstākajiem ienākumiem viņu radošajā darbībā.

Izskaidrota arī aprēķina metodika, proti, kādas bijušas mākslinieku autoratlīdzības par uzstāšanos laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 2020. gada 30. aprīlim, neskaitot samaksu bekvokālistiem, producentiem, aģentiem un juristiem.

Vērā ņemti tikai zvaigžņu pašu ienākumi no radošās darbības, kurā tiek lietots viņu mākslinieciskais talants (jo vairumam Krievijas zvaigžņu ir arī citi ienākumu avoti, visbiežāk no uzņēmējdarbības). Veidojot jauno reitingu, "Forbes" informāciju smēlās no neatkarīgiem analītiķiem, kas apkopoja arī mākslinieku viesizrāžu līgumus, informāciju par ceļojumiem, reklāmas līgumiem.

Publikācijā arīdzan atzīmēts, ka jaunie dati ir par laiku, kad pasaulē valda Covid-19 pandēmija un daudzi koncerti nav notikuši. Ja nebūtu publisko pasākumu aizlieguma, krievu zvaigznes, visticamāk, būtu nopelnījušas vidēji par 12,5% vairāk, raksta "Forbes".

Saraksta līderis ir Sergejs Šnurovs, kura cena par vienu privātu vai korporatīvu ballīti ir no 150 līdz 300 tūkstošiem ASV dolāru, noskaidrots no dažādiem avotiem. Šnurovs minētajā laika posmā nopelnījis 8,8 miljonus ASV dolāru.

Otrais dārgākais mākslinieks ir Jegors Krīds (6,9 miljoni dolāru), trešais Dima Bilans (6,8 miljoni dolāru). Ceturto un piekto pozīciju dala reperis Basta un Filips Kirkorovs, kuri abi no radošās darbības spējuši nopelnīt 6,6 miljonus dolāru.

Viņiem seko dziedātāja Poļina Gagarina (6,4 miljoni), grupa "Bi-2" (6 miljoni), Latvijas melnajā sarakstā iekļautais dziedātājs Grigorijs Ļepss (5,3 miljoni), reperis Timati (5,1 miljons) un šovmenis Ivans Urgants (arī 5,1 miljons dolāru).

Visdārgāko slavenību otrais desmitnieks ir šāds:

11. Sergejs Žukovs ("Руки вверх!") – 5 miljoni dolāru

12. Nikolajs Baskovs – 4,5 miljoni

13. Sergejs Lazarevs – 4,4 miljoni

14. Aleksandrs Reva – 4,4 miljoni

15. Ksenija Sobčaka – 4,4 miljoni

16. Dmitrijs Nagijevs – 4,3 miljoni

17. Stass Mihailovs – 3,6 miljoni

18. Maksims Galkins – 3,4 miljoni

19. Valērijs Meladze – 3,2 miljoni

20. Jūlija Ziverta – 3,1 miljons ASV dolāru.