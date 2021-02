Influencere Evelīna Pārkere ar jauno 'Lexus' ieslīd grāvī

Pašmāju slavenā influencere un "jūtūberu" pioniere Evelīna Pārkere nedēļas nogalē piedzīvojusi pirmo pārbaudījumu ar pašas jauno auto – meitenes "Lexus" ieslīdējis grāvī.

"Facebook" platformā piektdien parādījās video, kurā kāds autobraucējs uz šosejas īsā laika posmā saskaitīja vairākus "no ziemas cietušos", proti, viņam ceļā gadījās ieraudzīt virkni automašīnu, kas iestiguši kupenās šosejas malā.

Kā noskaidroja "Delfi", uzņemtajā video redzams arī pašmāju influenceres Evelīnas Pārkeres nesen iegādātais auto – balts "Lexus". Pati jauniete šajās brīvdienās publiskojusi vairākus īsos video, kopā ar draugiem baudot drifta priekus, taču viņai pašai pāris dienas pirms šo prieku baudīšanas gadījies ieslīdēt ceļmalas kupenās.

"Tā ir taisnība," pirmdienas rītā notikušo apliecināja Pārkere, pirms dažām dienām noticis incidents. Viņa neesot gaidījusi tik lielu uzmanību šim faktam. Jauniete todien braukusi ar atļauto ātrumu 90km/h, bet melnā ledus dēļ saslīdējusi un iestigusi grāvī. "Galvenais ir tas, ka ne man, ne mašīnai nav ne skrambiņas," teic jauniete un piebilst, ka tāda pati nelaime gadījusies arī piecām citām mašīnām, kurās pie stūres, iespējams, braukuši nobrieduši vīrieši, taču uzmanība tikusi tikai viņai, sak, avarējusi influencere ar pirms nedēļas nopirktu "Lexus"!

Viņai uz negadījuma vietu neesot vajadzējis saukt evakuatoru, jo izvilkt auto no piesnigušā grāvja palīdzējis kāds laipns vīrietis. Pārkere tālāk mierīgi turpinājusi ceļu līdz savām mājām. Tāpat Pārkere pauž pateicību Kurzemes reģiona policijas darbiniekiem, kas palīdzējuši un nomierinājuši.

"Delfi" jau vēstīja, ka jauniešu vidū populārā jūtūbere nupat tikusi pie sava pirmā auto – salonā "WessMotors" viņa iegādājusies baltu "Lexus". Pārkeres demonstrētajos materiālos redzams "Lexus GS" sedans, kas tika ražots periodā no 2011. līdz 2015. gadam, līdz ar to automobilis ir iegādāts lietots. Lietoto automobiļu tirgū šo ražošanas gadu "Lexus GS" ir pieejami no 17 līdz 25 tūkstošiem eiro atkarībā no komplektācijas un stāvokļa.