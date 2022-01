Jaunie rēķini sit pa kabatu arī Kambalai Rīgas klusajā centrā

Nu jau pāris gadus uzņēmēja Olga Kambala ar savu mīļoto vīrieti Kasparu Kambalu īrē iespaidīga izmēra apartamentus Rīgas klusajā centrā – rajonā, kas kādreiz bija aristokrātu mītnes vieta un šo auru saglabā joprojām. Jauno laiku dārdzība situsi pa kabatu arī Kambalām, proti, rēķinu pieaugumu izjūt arī viņi.

Pērn vasaras izskaņā "Delfi" vēstīja, ka sportists un infuenceris Kaspars Kambala ar tobrīd apņemto kundzi Olgu ievākušies ilgi lūkotā īres miteklī Rīgas klusajā centrā. Tas izrādījās 200 kvadrātmetru plašs īpašums, par kura apsaimniekošanas izmaksām jau toreiz pārim bija bažas. "Daudz domājām par to, kā pavilksim visu. Es skaitu uz priekšu. Mūsu budžets īrei un komunālajiem maksājumiem bija 1500 eiro, ziemā gan jau bišķi pārsniegsim," jaunā dzīvokļa dārdzību 2021. gada augustā komentēja Olga Kambala. Jāpiebilst, ka miteklī ierīkots arī personīgais solārijs – varens elektrības rijējs.

Kambalas šobrīd aizvada pirmo ziemu jaunajā dzīvoklī. Uz "Delfi" jautājumu, kādi ir secinājumi, kādas ir jaunās summas, Olga neslēpj: rēķins par decembri viņu nepatīkami pārsteidzis. Solārijs līdz šim lietots tikai "lokdaunā", nevis ikdienā, un lielākā noslodze Kambalu miteklī ir televizoram. Ņemot vērā elektrības sadārdzinājumu, Kambalas nu par to visu maksās "Elektrum" 20 eiro vairāk nekā līdz šim.

Mazliet dārgāko elektrības rēķinu Olga neuzskata par lielu nelaimi, jo visvairāk pa kabatu iesitusi tieši apkure un tās sadārdzināšanās. "Summu nesaukšu, lai nekaitinātu cilvēkus. Bet par tādu naudu var noīrēt divistabu dzīvokli," rāmu sašutumu pauž Kambala. Runa ir par vismaz 300 eiro.

Dzīvi vēl dārgāku padara arī pakalpojumi Klusā centra miteklī: apsardze, lifts, paklāju maiņa. Tas viss jāpieskaita īres maksai, par kuru Olga nolēmusi cīnīties, lai to samazina vai vismaz atstāj pašreizējā līmenī. Izdevumus par glauno trīsistabnieku kopumā viņa atsakās nosaukt, jo iepriekš cietusi no TV šova uzpūstās tēzes, ka Olgai Kambalai komfortablai dzīvei vajagot vismaz 10 000 eiro. No tā skandāla sieviete joprojām nevarot "atmazgāties".

Uz "Delfi" jautājumu, kāpēc jāīrē miteklis pie tik lieliem izdevumiem un vai prātīgāk nebūtu iegādāt kādu savu īpašumu, Olga skaidro: "Mums nedod kredītu. Es labprāt ko nopirktu, bet diemžēl kredītus nedod. Mums ir trīs pusaudzes. Kad viņas izaugs, tad vairs nevajadzēs tik lielu dzīvokli, tad varbūt arī iedos kredītu. Tad mēs noteikti nepirksim 200 kvadrātmetrus, bet daudz mazāku dzīvokli," saka uzņēmēja. Pirms kopdzīves ar Kasparu viņa pati īrējusi uz pusi mazāku dzīvokli.

Vaicāta, kurš Kambalu laulībā ir atbildīgais par rēķinu apmaksu, Olga smejas: "Mēs tos nedalām, mēs esam ģimene!"