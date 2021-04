Kāzu nebūs: Kristaps Valters izšķīries no līgavas Lāsmas

Basketbola treneris Kristaps Valters nu atkal ir brīva vīrieša statusā – bildinājums bija, bet kāzu nebūs.

Pēc četrarpus gadu draudzības un arī saderināšanās Kristaps Valters un permanentā grima meistare Lāsma Jukone nolēmuši tālāk iet katrs savu ceļu, portālu "Delfi" informē Valters. Lēmumu šķirties pieņēmis viņš.

Bijušie mīļotie vairs nav atrodami viens otra draugos sociālajos tīklos, taču Valters savai bijušajai līgavai velta tikai labus vārdus.

"Jā, diemžēl mūsu attiecības ir izjukušas. Izlēmām, ka mums jāiet katram savs ceļš atsevišķi. Diemžēl attiecībās notiek lietas, kuras vienam vai otram piedot ir grūti. Pēdējā laikā vairāk maisījām viens otram, bet kopumā attiecībās no Lāsmas ļoti daudz ieguvu, daudz viens otram dzīvē palīdzējām. Bet dzīve iet uz priekšu, un galvenais ir paņemt to vislabāko no attiecībām," sarunā ar "Delfi" teic basketbolists, kurš bijušajai draudzenei tālāk novēl visu to labāko.

Jāteic, ka Valtera un Jukones attiecībās arī līdz šim bijušas pašķiršanās, taču tad abi atkal sagājuši kopā. Pērn septembrī 39 gadus vecais sportists Lāsmu bildināja, attēlus ar gredzentiņu publiskojot internetā. Vaicāts, vai arī šoreiz pastāv iespējamība, ka viņi atkal saies kopā, Valters teic: "Protams, nekad nesaki nekad, jo viss var mainīties. Tomēr dažreiz ar mīlestību vien nepietiek. Es to lēmumu pieņēmu un domāju, ka šoreiz tas ir uz visiem laikiem."

Ja Valters ar Jukoni būtu apprecējušies, tās sportistam būtu trešās laulības. Pirmajā laulībā ar stilisti Signi Valteri dzima meita Keitija un dēls Valdis (vārds dots par godu Valdim Valteram), šī savienība izira 2009. gadā. Neveiksmīga bija arī Valtera otrā laulība ar Džeinu Ansoni. Lai gan viņu attiecībās dzimušas trīs meitas, laulība izjuka 2016. gadā.