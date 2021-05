Latvietes Sabīnes Viļumsones mazuļi kļuvuši par 'YouTube' miljonāriem

Lielbritānijas jaunākie "YouTube" miljonāri ir divi piemīlīgi bērni ar saknēm Latvijā, vēsta "Daily Mail".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā dzimusī Sabīne Viļumsone, kura jau ilgāku laiku dzīvo Lielbritānijā, vada "YouTube" kanālu "Gaby and Alex", kas izveidots 2012. gadā un tam šobrīd vairāk nekā 17 miljonu sekotāju. Pēdējo trīs gadu laikā video galvenie varoņi ir Sabīnes bērni – sešgadniece Gabriela un septiņus gadus vecais Alekss.

Kā ziņo "Daily Mail", kanālu pārvalda 30 gadus vecās Viļumsones uzņēmums "Toys and little Gaby Ltd." un tā pērnā gada peļņa bijusi 1,5 miljoni britu sterliņu mārciņu jeb apmēram 1,7 miljoni eiro pretstatā 406 tūkstošu eiro peļņai gadu iepriekš.

Tādējādi mazā Gabija un Alekss kļuvuši par Lielbritānijā jaunākajiem jūtūberiem-miljonāriem.

Kanāla saturu veido lielākoties mīlīgi un atraktīvi video, kuros Gabija un Alekss netieši reklamē mazuļu auditorijas preces, piemēram, meitene spēlējas ar Bārbijām vai kameru priekšā ietērpjas "Disneja" princešu kleitā, bet puika vannā "reklamē" kāda zīmola peldbikses. Bērni kameru priekšā izpako un tad izmēģina dažādas jaunas rotaļlietas. Šādi video mijas ar ģimeniskiem materiāliem, piemēram, Lieldienu olu krāsošanu vai ziemas priekiem sniegā.

Kanālam "Gaby and Alex" kopumā ir teju astoņi miljardi skatījumu no cilvēkiem visā pasaulē.

Medijs "Financial Times" pirms diviem gadiem vēstīja, ka mazo bērnu veidotais "YouTube" video saturs dažkārt skatījumu un "like" jeb "patīk" ziņā pat pārspēj, piemēram, dziedātāja Eda Šīrana, "Queen" vai "Britains Got Talent" klipus. Mazās Gabijas aktivitātes pēc katra publiskotā video ienesot no diviem līdz pat 46 000 eiro. Mazi bērni ir jaunās paaudzes sociālo mediju zvaigznes, kas gūst ienākumus tiešsaistē, sadarbojoties ar uzņēmumiem.