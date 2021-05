Foto: Viļņā savdabīgi oriģināli reklamē lielo 'Eirovīziju'

Desmit populārākās Viļņas skulptūras ietērptas dzeltenā, lai saskanētu ar grupu "The Roop" jeb Lietuvas pārstāvjiem šā gada "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, kuri uz Roterdamu ved dziesmu "Discoteque".

Populārākās Viļņas skulptūras apģērbtas ar dzeltenām cepurēm, šallēm, tauriņiem un pat disko bumbām. Šīs dekorācijas simbolizē galvaspilsētas solījumu atbalstīt grupu visa ceļojuma laikā, kā arī sarīkot brīvdabas diskotēku par godu muzikantiem, portālam "Delfi" teic Viļņas Attīstības aģentūrā "Go Vilnius".

Tiesa, diskotēka tikšot rīkota vien tad, ja "The Roop" no Nīderlandes atgriezīsies ar panākumiem, solījis galvaspilsētas mērs Remigijs Šimašius. "Viļņa atbalsta "The Roop" katrā solī ceļā uz "Eirovīziju", tāpēc dzīvespriecīgi pavadīs viņus un sagaidīs atpakaļ. Dzeltenā atribūtika liek garāmgājējiem atskatīties un atgādina, ka jāatbalsta mūsējos konkursā," pauž mērs.

Izmantot tieši dzelteno krāsu skulptūru ietērpšanā rekomendējis grupas "The Roop" līderis Vaidots. "Visi šie atribūti izveidoti, ņemot vērā "The Roop" stilu un krāsu paleti viņu "Discoteque" priekšnesumā. Apģērbi izveidoti tā, lai tie būtu piemēroti visiem laikapstākļiem. Dizaineriem tie bija jāpiemēra nekustīgām skulptūrām, kas ir sarežģītāk nekā dzīviem modeļiem," skaidro akcijas dizaineres Monika un Kotryna.

Lietuvas dziesma šogad augstu kotējas arī "Eirovīzijas" bukmeikeru vidū, priekšnesumam paredz pat uzvaru. "Delfi" interviju ar grupas "The Roop" solistu vari izlasīt šeit. 65.starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Nīderlandes pilsētā Roterdamā piedalīsies 39 valstis. Pusfināli notiks 18. un 20.maijā, bet fināls, kurā piedalīsies 26 dziesmas - 22.maijā.