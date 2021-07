'Sekss un lielpilsēta' turpinājumā Šarlotes un Mirandas bērni būs izauguši

Ņujorkā pilnā sparā rit leģendārā seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājma "And just like that" sēriju uzņemšana.

Straumēšanas vietnē "HBO Max" jau pārskatāmā nākotnē būs pieejamas pirmās seriāla "And just like that" sērijas. Jaunais seriāls veidots kā senā "Sekss un lielpilsēta" turpinājums – tajā atraktīvās draudzenes vairs negozēsies jaunības peripetijās, bet gan atainos nobriedušu, 50 un vairāk gadu vecu sieviešu dzīvi.

Kā zināms, leģendārajā seriālā, ko sāka filmēt 1998. gadā un pabeidza 2004. gadā, Mirandas (Sintija Niksone) tēlam ne mazums rūpju sagādāja negaidītais ģimenes pieaugums – viņai piedzima dēls Breidijs, līdzi nesot arī pēcdzemdību depresiju un citas aizraujošas lietas. Divas meitas ienāca arī Šarlotes (Kristīna Deivisa) ģimenē.

Jaunajā seriālā abu dāmu atvases būs jau krietni paaugušās. Kā liecina attēli no uzņemšanas laukuma, Mirandas dēla Breidija lomā iejuties rudmatis Nials Kunighams, Šarlotes meitu Liliju atveidos 25 gadus vecā aktrise Ketija Anga, bet 12 gadus veco meitu Rouzu tēlos Aleksa Svintone.

Filmēšanas laukumā redzami arī šo bērnu tēvi – Mirandas vīrs un Šarlotes vīrs, – tie paši aktieri, kuri spēlēja arī "Sekss un lielpilsēta" sērijās.

"Delfi" jau vēstīja, ka jaunajās sērijās neredzēsim kolorīto Samantu jeb aktrisi Kimu Ketrelu, jo viņa atteikusies piedalīties seriāla turpinājumā. Toties tajā atkal varēs sastapt Kerijas jeb Sāras Džesikas Pārkeres liktenīgo Misteru Lielisko jeb Kristu Notu.