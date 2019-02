Izraēla 'Eirovīzijai' nosaka rekordaugstas biļešu cenas

Šī gada "Eirovīzijas" starptautiskā dziesmu konkursa rīkotāja Izraēla otrdien atklājusi pasākuma biļešu cenas, un tās ir rekordaugstas.

Lētākās fināla biļešu cenas ir 1150 šekeļi (280 eiro), bet dārgākās VIP biļetes maksā 2000 šekeļus (488 eiro), paziņoja Izraēlas sabiedriskā raidorganizācija "Kan", kas pārraidīs konkursu.

Pagājušajā gadā, kad "Eirovīzija" notika Portugāles galvaspilsētā Lisabonā, biļešu cenas finālam svārstījās no 35 eiro līdz 299 eiro.

Pusfināliem biļetes maksās no 750 līdz 1250 šekeļiem (183 līdz 305 eiro), pusfinālu mēģinājumiem - no 250 līdz 1000 šekeļiem (61 līdz 244 eiro), bet fināla mēģinājumiem - no 500 līdz 1250 šekeļiem (122 līdz 305 eiro).

"Eirovīzijas" preses pārstāve Izraēlā nesniedza komentārus par biļešu augstajām cenām.

Augsto cenu iemesls varētu būt dārgā dzīvošanas maksa Izraēlā un strīds starp valdību un "Kan" par pasākuma finansēšanu.

Kā vēsta Izraēlas mediji, valdība ir atteikusies piešķirt papildu naudu sabiedriskajai raidorganizācijai "Eirovīzijas" rīkošanai, taču piekritusi piešķirt 70 miljonu šekeļu (17 miljonu eiro) aizdevumu. "Kan" būs jāizmanto savs budžets pārējo izdevumu segšanai.

Biļešu tirdzniecības uzsākšanas datums vēl nav paziņots.

Pagājušā gada "Eirovīzijas" dziesmu konkursā uzvarēja Izraēlas dziedātāja Neta Barzilaja ar rotaļīgu dziesmu "Toy", kas nozīmē, ka šogad konkurss notiks Izraēlā.

Septembrī organizatori paziņoja, ka konkurss notiks Telavivā, lai gan Izraēlas valdība sākotnēji uzstāja, lai konkurss notiek Jeruzalemē. Taču pēc ASV lēmuma atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu un reakciju, ko izraisīja šis lēmums, valdība atteicās no šīs idejas, baidoties no iespējamā pasākuma boikota.

Latviju "Eirovīzijā" šogad pārstāvēs duets "Carousel" ar dziesmu "That Night".