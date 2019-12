Noklausies! Samanta Tīna piedāvā ziemīgu dziesmu par pirmo mīlestību

Ziemassvētku gaidīšanas laikā saviem atbalstītajiem skaistus jaunumus sarūpējusi dziedātāja Samanta Tīna. 17.decembrī klausītāju vērtējumam tiek nodota mūziķes dziesma latviešu valodā "Pirmais sniegs", kas tapusi sadarbībā ar mūziķi un producentu Ingaru Viļumu.

"Šī dziesma man ir pat ļoti personiska. Viss sākās ar tekstu, ko uzliku uz lapas, pēc tam Ingars piekoriģēja, un ir sanācis lielisks kopdarbs", stāsta Samanta Tīna. "Dziesma ir par atmiņām, kas saistītas ar pirmo mīlestību, un dīvainā kārtā man par to vienmēr atgādina tieši pirmais sniegs!"

Šī nav pirmā Samantas un Ingara sadarbība. Tieši Ingars ir autors dziesmai "Stay", kura Samantas Tīnas izpildījumā ieguva augsto 3. vietu "Eirovīzijas" dziesmu konkursa nacionālajā atlasē "Dziesma 2014".

"Saņemot Samantas uzaicinājumu radīt dziesmu par ziemu, biju ļoti priecīgs, jo sniega un ziemas tēma man ir īpaši tuva. It kā pašsaprotams fakts, ka ziemā ir sniegs, sniegpārslas, bet, ja mēs palielinājumā palūkojamies uz pārslu, tad varam saskatīt apbrīnojami sakārtotu struktūru. Man tas joprojām ir brīnums! Un kur nu vēl emocijas, nostalģiskas atmiņas par sniega kalniem no bērnības, par pastaigām pa apsarmotu mežu, arī pa kādam romantiskākam brīdim. Mēs ar Samantu ļoti ātri sapratām, ka esam uz viena asociatīvi emocionālā virziena par to, ko dziesmā gribam pateikt, un ceram, ka to sajutīs arī ikkatrs tās klausītājs," stāsta skaņdarba mūzikas autors, producents un vārdu līdzautors Ingars.

Samanta Tīna ir latviešu dziedātāja, producente un dziesmu autore, kura plašāku atpazīstamību ieguva 2010. gadā, uzvarot televīzijas šovā "O! Kartes akadēmija" un iegūstot iespēju studēt Londonas mūzikas skolā "Tech Music School". Vēlāk ar labiem rezulātiem viņa ir piedalījusies dažādos prestižos mūzikas konkursos, tostarp starptautiskajā mākslas festivālā "Slāvu Bazārs" Vitebskā, Baltkrievijā, kur ieguva ļoti augsto 1. vietu, Lietuvas TV šova "Lietuvos Balsas" (pasaulē populārā šova "The Voice" Lietuvas versija) trešajā sezonā, kur iekļuva fināla tiešraidēs, kā arī 2016. gadā tika izvēlēta par Latvijas pārstāvi starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā "Jaunais vilnis", kas norisinājās Sočos, Krievijā. Šobrīd mūziķe veiksmīgi koncertē ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, kā arī aktīvi strādā pie jauniem mūzikas projektiem.

Šī mēneša sākumā Samanta Tīna prezentēja savu jaunāko singlu un videoklipu "Still Breathing".