ASV medijs ķecerīgi izsakās par teju visiem Latvijas pārstāvjiem 'Eirovīzijā'

ASV interneta žurnāls "Vulture" publicējis īpaši "Eirovīzijas" Latvijas pārstāvjiem veltītu rakstu, kurā asprātīgi un kritiski vērtējuši mūsējo iespēto "Eirovīzijas" dziesmu konkursā.

Pateicoties šobrīd ļoti aktuālajai Vila Farela filmai "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", Eirovīzija šobrīd piedzīvo vēl neredzētu popularitāti un aktualitāti ASV, kas liek vairākiem izklaides apskatniekiem papētīt dziļāk šo popmūzikas olimpiādi.

Turklāt sevišķs gods ticis Latvijai. Raksta autore Meredita Klarka iesaka īpaši nemeklēt, par ko fanot nākamajā "Eirovīzijā" un vienkārši izvēlēties Latviju.

Viņa norāda, ka Latvija 20 gadu laikā uzvarējusi tikai vienreiz 2002. gadā ar Marijas Naumovas dziesmu "I wanna", kas varētu būt aktuāla 1980. gadā, bet kopš tā gada Latvija pārsteigusi arvien vairāk, kā piemēru minot leģendāro priekšnesumu "Pirates of the sea".

Ironizējot par šo dziesmu, autore saka: "Atrodiet man kādu latvieti, kurš spēj uzkrāsot acu zīmuli kā Džonijs Deps 2003. gadā, un pa ceļam sameklējiet man pāris lielgabalus!"

Vēl rakstā norādīts, ka Latvijas 2010. gada priekšnesums, ko izpildīja Aisha ir viens no visu laiku vissliktāk iztulkotajiem muzikālajiem priekšnesumiem. Tas esot bijis pietiekami, lai Entonijs Leins rakstā par "Eirovīziju" žurnālam "New Yorker" izvēlētos virsrakstu "Only Mr. God Knows Why".

Autore nepiemirst norādīt uz Latvijas 2013. gada iznācienu, kur, pateicoties trio "PeR", tika piedzīvots pirmais "stage dive" Eirovīzijas vēsturē un, protams, bez ievērības nepalika arī 2014. gada "Ārzemnieku" veikums ar dziesmu "Cake to Bake".

Īpašus vārdus autore veltījusi grupai "Triānas parks", kas salīdzināta ar no bumbu patvertnes izlīdušiem reivotājiem, kas kalpojot kā lielisks pierādījums tam, ka postpadomju bloka valstis par 30 gadiem atpaliek no mūsdienām.

Samanta Tīna nodēvēta par sievieti, kas ģērbjas kā dziedātāja "Jessie J", bet dejo kā baltā sieviete, kas izmēģina dabstepu. Autore piemetina, ka viņai ir uzlikts atgādinājums nepalaist garām nākamo "Supernovas" atlasi.

Dziedātāja Justa izpildītā "Heartbeat" esot gana laba, lai nonāktu kādā automašīnas reklāmā, bet Aminatas hits "Love Injected" lieliski iederētos kādā seksīgā "Netflix" mistēriju seriālā.

Slavas vārdi tikuši arī mūsu nacionālajai atlasei "Supernova", kas salīdzināta ar tiešraidi no melnas kastes, kas māksliniekiem liek izskatīties tā, it kā viņi uzstātos nāvessoda izpildītāju priekšā.