Brāļi Zitmaņi 'Eirovīzijas' finālā fanos par Spāniju

Brāļi Andrejs Reinis un Kārlis Matīss Zitmaņi no grupas "Sudden Lights" par pašiem tīkamāko atzīst spānietes Blankas Palomas dziesmu "Eaea", kas sestdien "Eirovīzijas" finālā izskanēs kā astotā no kopumā 26. Mūziķiem itin jauka šķiet arī Igaunijas dziesma, tomēr augstāku vietu finālā viņi paredz kaimiņienei no Lietuvas.

Gropa "Sudden Lights" lielo "Eirovīzijas" finālu vēros Liverpūlē – tiesa, vēl nav zināms, šova norises vietā vai savā viesnīcā.

Sarunā ar portālu "Delfi" grupas dalībnieki Andrejs un Kārlis Zitmaņi stāsta, ka tīri muzikāli viņu sirds šogad pieder 33 gadus vecajai Blankai Palomai no Spānijas. Lai gan uzvaru brāļi paredz Somijas reperim, Blankas dziesma viņu gaumei šķiet atbilstošāka. "Mana favorīte konkursā ir Spānijas dziesma, jo tā necenšas būt lipīga popdziesma. Tā ir vienkārša un skaista dziesma. Tāpat kā ar mūsu dziesmu, to gribas noklausīties vairākas reizes, līdz tā ieiet asinīs. Bet, kad ieiet, tad paliek tur uz ilgu laiku. Arī vizuālais noformējums ir ļoti spēcīgs – tas ir kaut kas vairāk nekā tikai šovs, tas ir vesels uzvedums. Tāpēc balsoju par Spāniju," skaidro "Sudden Lights" solists.

Vienlaikus uzvaru viņš paredz Somijas pārstāvim Käärijä. Par to, ka šis reperis spēj "paņemt" publiku, liecinājusi pūļa reakcija arēnā pēc viņa performances pirmajā pusfinālā. Cilvēki reaģējuši daudz spilgtāk nekā pēc otras favorītes Zviedrijas uzstāšanās.

Vaicāts, kā viņš vērtē mūsu kaimiņu Igaunijas un Lietuvas dziesmas, Andrejs saka: "Abas valstis šogad gājušas diezgan līdzīgu ceļu, piedāvājot skaistas balādes. Abām meitenēm ir labi vokāli, bet Lietuvas dziesma man šķiet atmiņā paliekošāka, tāpēc domāju, ka tai veiksies labāk nekā Igaunijai."

Grupas ģitārists Kārlis Zitmanis pievienojas brāļa teiktajam, ka gan Igaunijas, gan Lietuvas dziesma ir baudāma: "Lietuvai ir ļoti lipīgs piedziedājums, bet igauniete ir spēcīgāka vokāla ziņā. Igaunijas dziesma ir manai gaumei mazliet atbilstošāka, taču pieļauju, ka Lietuva tiks augstāk," saka mūziķis.

Arī Kārlis par sev vistuvāko dziesmu atzīst spāņu "Eaea" – Blanka līdz šim sevi pierādījusi kā ļoti spēcīgu un sagatavotu mākslinieci. "Šis priekšnesums ir galvastiesu pārāks – vokāls, vizuālais, pārliecība..." Tāpat viņam patīk arī Čehijas piedāvājums – sešu feministiski noskaņotu dāmu dziesma par slāvu draudzību.

Tomēr uzvaru dziesmu konkursā "Eirovīzija" viņš paredz vienai no Ziemeļvalstīm: "Es novēlu, lai somu puisim izdodas! Mani šī dziesma uzrunā daudz vairāk nekā iepriekšējās uzvarētājas dziesma (Zviedrijas pārstāve Lorīna uzvaras laurus plūca 2012. gadā ar dziesmu "Eyphoria"). Somijas dziesmā ir daudz vairāk patiesuma, un Käärijä ir foršs zellis!"

"Eirovīzijas" uzvarētājs noskaidrosies sestdien, 13. maijā. LTV tiešraide sāksies pl. 22 un ilgs līdz apmēram diviem naktī. Gan Lietuvas, gan Igaunijas dziesmu var noklausīties šeit.