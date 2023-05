Daži viedokļi, kā parastie eiropieši vērtē mūsu 'Eirovīzijas' dziesmu

Jau nākamajā dienā pēc "Supernovas" internets pildījās ar rūdītu "Eirovīzijas" fanu viedokļiem par Latvijas piedāvājumu – grupas "Sudden Lights" šūpuļdziesmu "Aijā". Gluži par uzvaru nerunā neviens no vairākiem desmitiem dziesmas klausītāju, taču neviens nav arī pateicis, ka mūsējo skaņdarbs būtu pagalam neveiksmīgs.

Briti Viljams un Debans no "Wiwibloggs"

Šie puiši ir vienisprātis, ka "Aijā" ir spēcīga dziesma, taču skatuviskais priekšnesums neiet kopā ar roķīgo izpildījumu. Puišu ausīm "Sudden Lights" skan kā īsts britpops ar indī roka pieskaņu. "Latvija! Laipni lūgti atpakaļ spēlē," zinot mūsu ilggadējo nespēju izkļūt no pusfināla, saka Viljams, "ar šo grupu jūs esat atraduši savu ceļu!" Viņš novērtē to, ka dziesma necenšas būt "Eirovīzijas" hits un ir eksperimentāla, maiga, patiesa un nedaudz bohēmiska. "Eirovīzijā" pēdējos gados bijuši vairāki veiksmīgi rokmūzikas priekšnesumi, taču neviens nav nācis ar šūpuļdziesmas maigumu roka mērcē. Puiši novērtē mūsējo harismu, kas viņiem dabiski piemīt un nav mākslīgi stutēta.

Debans piebilst, ka dziesma ir "labi izstāstīts stāsts" ar lielisku vokālo sniegumu: "Tās trīs minūtes aizved īstā ceļojumā, un to nav viegli panākt. Ja tu savu stāstu nepasniedz pareizi, tad trīs minūtes velkas," par dziesmas plūdumu saka viņš. Puisis būtu gatavs nobaudīt veselu albumu ar "Sudden Lights" dziesmām, vienlaikus viņš norāda, ka publika "Eirovīziju" bauda galvenokārt ar acīm, un šajā kontekstā viņš jūtas nedaudz vīlies priekšnesumā. Jāpiebilst, ka visu šo laiku pēc uzvaras pašmāju "Supernovā" mākslinieki strādājuši pie tā, lai uz skatuves Liverpūlē priekšnesums būtu iespaidīgāks.

Aleksals no Portugāles

"Nu, kas tad mums te ir? Tāds kā mikss no "Muse" un "Franz Ferdinand"! Skaņa ir ļoti svaiga un dziļa," pirmo reizi dzirdot "Aijā", saka portugālis. Viņš uzreiz pamana sinerģiju starp grupas dalībniekiem un gribētu viņus redzēt arī dzīvajā. Aleksalam gan šķiet, ka solista balss jaudīgajai dziesmai ir par maigu, dziedājumam vajadzētu būt spēcīgākam. "Eirovīzijas" kontekstā viņš jūtas noguris no monolītām dziesmām, tāpēc "Aijā" viņam ir patīkams pārsteigums. "Es neesmu rokmūzikas fans, bet šī dziesma ir ļoti forša. Esmu diezgan drošs, ka Latvija tiks finālā," saka puisis no Portugāles.

Vokālā pedagoģe Džordžīna

"Lieliski mūziķi, dziesma labi noproducēta, taču dziesmas teksts mani nepaķēra. Varbūt vairākkārtēja klausīšanās kaut ko mainītu, bet pagaidām man šķiet, ka ar šādu tekstu uzvarēt nevar," saka Džordžīna, kura sevi dēvē arī par mūzikas kritiķi. Viņai patīk solista Andreja balss, taču kopumā skaņdarbs nešķiet saprotams un "nolasāms".

Latvijā dzimusī Jana no Lielbritānijas

Viņai "Sudden Lights" atgādina kaut ko starp "Coldplay" un "One Republic". Jauniete priecājas, ka latvieši dziesmā iekļāvuši arī latviešu valodu, jo mums tā ir skaista un jāparāda Eiropai. "Dziesmas nobeigums ir mana mīļākā daļa. Dziesma ir lieliska, priekšnesums – mazbudžeta, tā ir Latvija un mums nav daudz naudas. Skaņdarbs katrā ziņā ir ļoti cienījams."

Romans no Ukrainas

Romans Spivaks sevi sauc par mūziķi un savā vērtējumā vispirms saka lielu paldies Latvijai par palīdzību, ko tā sniedz cīņā ar agresīvo Krieviju. Dziesmā "Aijā" viņš īpaši novērtē ģitārspēli, arī vokālists Romanam šķiet izcils. "Turklāt viņš dzied patiesi, es viņam noticēju. Viņš burtiski dzīvo šajā dziesmā. Visi ģitāristi ir brīnišķīgi, aranžējums diezgan interesants. Dzirdējām dabstepu, dzirdējām roku, dzirdējām simfoniskā orķestra elementus un arī akustisko versiju beigās. Superforši! Viņi zvana par mieru," analizē ukrainis.

Katarina no Austrijas

"Sasodīts! Šim gabalam ir liels potenciāls kvalificēties finālam. Dziesma ir meistardarbs – melodija, mūzika, turklāt viņi paši ir arī šīs dziesmas komponisti," saka Katarina – rūdīta "Eirovīzijas" fane, kura atminas pat Marku Rivu ar viņa 2016. gada uzstāšanos "Supernovā". Jaunā dāma saka, ka kļūs traka, ja "Sudden Lights" finālā neiekļūs.

Trīs grieķu kompānija

Draugi vienojušies videokonferencē, lai apspriestu mūsu "Aijā". Visi trīs atzīst, ka dziesma ir jauka: "Tā sākas, un tu nevari paredzēt, kāda tā būs tālāk. Ritms visu laiku mainās. Šo skaņdarbu neklausās ritma dēļ, bet gan stāsta dēļ, un mūzika tikai ieskauj pašu stāstu. Dziesma ir par jūtām, un mūzika nostrādāta tā, lai izceltu solista teikto. Klausīšos vēl," saka Kostis, viens no draugiem. Meitenei gan šķiet, ka mūzika "apēd" vokālu. Kompānija arīdzan novērtē lielās lampas māksliniekiem aiz muguras, kas sasaucas ar grupas nosaukumu. Un viņi arī zina, ka Latvijai šogad tikusi tā "laime" startē pirmajā pusfinālā, kas objektīvi ir ļoti, ļoti spēcīgs ar stipriem konkurentiem.

Filipīniete un dānis – laulāts pāris no Dānijas

"Man šķiet, ka šis ir labākais, ko no Latvijas esmu dzirdējis daudzu gadu laikā," saka dāņu kungs, "pēdējie gadi viņiem "Eirovīzijā" bijuši skarbi, bet šis gabals man nudien patīk!" Kundze savukārt noskaņota "Sudden Lights" jau stutēt savā "Spotify" listē. Interesanti, ka šis pāri labi atceras Latvijas priekšnesumu tālajā 2000. gadā, kad Zviedrijā uzstājās "Prāta vētra". Pāris novēl arī šogad latviešiem sasniegt līdzīgus panākumus: "Dziesma ir ļoti forša un stipri atšķirīga no citām. Gribas dzirdēt to atkal un atkal," spriež viņi.