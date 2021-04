Guntara Rača jubilejas koncerts pavisam atcelts; klausītāji var atgūt naudu

Mūziķis un komponists Guntars Račs atceļ pilnībā izpārdotu koncertu Liepājā, portālu "Delfi" informēja izdevniecība "MicRec". Klausītāji var atgūt par biļetēm samaksāto naudu.

Pērnā gada 28.martā Liepājas olimpiskā centra arēnā bija jānotiek dzejnieka un mūziķa Guntara Rača 55 gadu jubilejas koncertam "Liepājnieku dziesmas", uz kuru autors bija saaicinājis visus savus tuvākos draugus un līdzgaitniekus no grupām "Liepājas brāļi", "Līvi", "Credo", "Saldās sejas" un "bet bet". Bija paredzēta arī Ivo Fomina un daudzu citu pazīstamu solistu uzstāšanās, taču iestājoties ar COVID-19 saistītās pandēmijas pulcēšanās ierobežojumiem, koncerts jau 2 reizes tika pārcelts un tam būtu jānotiek šogad 24. aprīlī. Taču arī tagad pulcēšanās un uzstāšanās nav iespējama, tāpēc koncerts tiek atcelts.

Guntars Račs: "Skumji. Ļoti skumji. Man patiešām ir no sirds žēl. Uz koncertu biļetes bija iegādājušies vairāk nekā 2000 klausītāju. Daudzi man teica, lai es vēlreiz pārceļu un, ka viņi ir ar mieru gaidīt. Taču, es labi saprotu, ka daudziem citiem biļetēs ieguldītais šobrīd, var būt ļoti noderīgs, jo laiks nevienam nav no vieglākajiem. Tāpēc es nolēmu koncertu atcelt pilnībā un atmaksāt biļešu naudu. Neviens no mums nezina, kad zālē atkal varēs pulcēties tik liels klausītāju skaits. Bet es ticu, ka tāds brīdis pienāks un mēs atkal uzliksim lielākos bungu komplektus, skaļākos pastiprinātājus un iegriezīsim pamatīgu ballīti ar vecajiem, labajiem "Līvu" un "bet bet" hitiem."

Informācija biļešu īpašniekiem: