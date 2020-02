Kā mainījusies meitene, kura pirms 9 gadiem visus satrieca ar 'sliktāko dziesmu pasaulē'

Viņas seju cilvēki, visticamāk, atceras labāk nekā vārdu un uzvārdu. Lielākā daļa mūzikas cienītāju pilnīgi noteikti atceras dziesmu, ar kuru glītā brunete kļuva pasaulslavena. Rebeka Bleka otrdien atzīmē devīto dzimšanas dienu hitam "Friday", kas savulaik tika nosaukta par sliktāko jebkad radīto popdziesmu.

Tobrīd 13 gadu vecās pusaudzes Rebekas Blekas pirmo hītu gan mūzikas eksperti, gan klausītāji nodēvēja par visu laiku sliktāko podziesmu, galvenokārt kritizējot to par primitīvo tekstu. Tāpat klausītāji šausminājās arī par videoklipa saturu un muzikālo izpildījumu.

Kritika gan netraucēja Rebekai Blekai kļūt par teju pirmā līmeņa slavenību, apsteidzot pat tā brīža kulta dziedātāju Džastinu Bīberu.

Šobrīd Rebekai Blekai ir jau 22 gadi. Atceroties hita "Friday" devīto gadskārtu, Bleka sociālajos tīklos ievietojusi gan paziņojumu, gan arī attēlu, kāda izskatās tagad.

Bleka raksta, ka šodien vēlētos pagriezt atpakaļ laiku un aprunāties ar sevi 13 gadu vecumā – ar meiteni, kura tika visas pasaules izsmieta un pazemota. Pēc diviem gadiem viņa jau sirgusi ar depresiju, bet 17 gadu vecumā uz viņu skolā mests ar ēdienu. Drīz vien arī mūzikas producenti pateikuši, ka nekad mūžā neplāno ar viņu sadarboties.

Bleka arīdzan atzīst, ka cieš no zemas pašapziņas, ka vēl nesen viņai bijis grūti uz sevi skatīties spogulī. Tagad gan lietas virzoties uz labo pusi.

Tomēr tu nekad nedrīksti visu mūžu tikt tiesāts tikai vienas bērnības kļūdas dēļ, spriež māksliniece. Laiks dziedējot visas rētas, un nu viņa jūt, ka katra diena nāk ar jaunām iespējām.

Rebeka Bleka pēdējo gadu laikā ASV filmējusies vairākos darbos, kuros tēlojusi sevi pašu. Tāpat viņa turpina karjeru kā "YouTube" personība. Bleka pērn izdevusi trīs jaunus mūzikas singlus. Sociālajos tīklos viņas sekotāju skaits mērāms sešciparu skaitlī.

okay so i just got back on twitter and i am just so blown away and confused and grateful at the messages you guys have been sending to me in response to this. i could have never imagined support like this. that you a million times i just wanna cry!! (happily!!!) https://t.co/SOxFLJhjD9