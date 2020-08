MTV Mūzikas balvu ceremonijā triumfē Lady Gaga

Telekanāla MTV ikgadējā Mūzikas video balvu ceremonijā, kas svētdien norisinājās Ņujorkā, visvairāk balvu saņēmusi popzvaigzne "Lady Gaga", tostarp kategorijās "Gada mākslinieks" un "Gada dziesma".

Jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ ceremonija norisinājās vairākās vietās, mākslinieki uzstājās ārpus telpām un daudzas slavenības balvas pieņēma attālināti ar video zvanu starpniecību.

Vairāki mākslinieki izmantoja ceremoniju, lai aktualizētu tādas tēmas kā balsošana velēšanās un cīņa pret rasismu, kā arī šova laikā tika apliecināta cieņa medicīnas darbiniekiem.

Mākslinieki un citi cilvēki, kas piedalījās ceremonijā, bija saņēmuši atļauju no varasiestādēm neievērot divu nedēļu karantīnu, kas Ņujorkas štatā ir obligāta visiem, kas ieradušies no apgabaliem, kuros ir augsti saslimšanas rādītāji.

Veselības departaments norādīja, ka ceremonijā iesaistītajiem cilvēkiem jāievēro karantīna brīžos, kad viņi nestrādā, un viņiem jāveic Covid-19 testi.

Šoreiz ceremonijā tika pasniegtas arī balvas jaunās kategorijās, piemēram, "Labākā uzstāšanās karantīnā", kas raksturo nemierīgo gadu mūzikas nozarē.

MTV Mūzikas video balvas svarīgākajās kategorijās:

Gada mākslinieks: "Lady Gaga";

Gada dziesma: "Lady Gaga" un "Ariana Grande" - "Rain on Me";

Labākais jaunais izpildītājs: "Doja Cat";

Labākā sadarbība: "Lady Gaga" un Ariana Grande" - "Rain on Me";

Labākā grupa: BTS;

Labākā uzstāšanās karantīnā: CNCO, "MTV Unplugged at Home";

Labākais mūzikas video no mājām: Ariana Grande un Džastins Bībers - "Stuck with U";

Labākais popmūzikas video: BTS - "On";

Labākais hiphopa video: "Megan Thee Stallion" - "Savage";

Labākais R&B video: "The Weeknd" - "Blinding Lights";

Labākais rokmūzikas video: "Coldplay" - "Orphans";

"Video labā vārdā" ("Video for good"): H.E.R. - "I Can't Breathe";

"MTV "Tricon" balva: "Lady Gaga".