Lielākais tiešsaistes kazino laimests Latvijas vēsturē

1. marta vakars kādam Optibet tiešsaistes kazino spēlētājam kļuvis par nopietnu pagrieziena punktu, jo tika laimēts 631 tūkstotis eiro, kas ir visu laiku lielākais tiešsaistes kazino laimests Latvijā.

Laimests tika saņemts spēlē "Chaos Crew", no 100€ likmes iegūstot grieziena laimestu 631,500€ apmērā.

Laimētājs Ivo, ieraugot laimēto summu, dalās savās emocijās: "Esmu ļoti laimīgs. Vēl nespēju noticēt, un, pamostoties šorīt, joprojām jūtos apjucis, kāds esmu kopš vakarvakara, kad laimests izkrita. Nu jau kādas 15 stundas esmu šokā. Tāpat arī jūtos patīkami pārsteigts, ka esmu laimējis Latvijas rekordu. Vēl neesmu domājis, kā tērēšu iegūto summu, bet draugu gan jau arī tagad netrūks," joko laimesta ieguvējs.

Šis ir līdz šim lielākais laimests Latvijas tiešsaistes kazino. Iepriekšējais, lielākais laimests arī iegūts Optibet.lv 2019. gada 24. janvārī, kad kāds spēlētājs spēļu automātā "Divine Fortune" laimēja 251 536€.

Optibet (daļa no Enlabs grupas) ir pirmais uzņēmums, kas ar LR izdotu licenci derību un interneta kazino spēļu organizēšanai piedāvā sporta likmes un kazino spēles internetā. SIA "Optibet" nodrošina aizraujošus, kvalitatīvus un drošus sporta likmju pakalpojumus, kas balstīti uz piecpadsmit gadu ilgo pieredzi Latvijas tirgū. Uzņēmumā strādā analītiķu komanda, kas veic prognozes gaidāmajiem sporta notikumiem, analizējot tirgu arī pēc likmju plūsmas. Drošu un godīgu spēli apliecina Optibet interneta kazino spēlēm piešķirtais eCOGRA (e-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance group) sertifikāts (Safe and Fair seal).

Uzmanību! Azartspēles var izraisīt atkarību! Iepazīstaties ar noteikumiem un spēlējiet atbildīgi.