57 gadu vecumā miris aktieris, kurš seriālā 'Sekss un lielpilsēta' atveidoja omulīgo Stenfordu

57 gadu vecumā miris aktieris Villijs Gārsons, kurš seriālā 'Sekss un lielpilsēta' atveidoja omulīgo Stenfordu Bleču un vēl nupat filmējās arī topošajā seriāla turpinājumā, ziņo "Variety".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Leģendārājā seriālā "Sekss un lielpilsēta" Villijs Gārsons atveidoja Kerijas Bredšovas (Sāra Džesika Pārkere) labāko vīriešu kārtas draugu, homoseksuālo talantu aģentu Stenfordu Bleču. Lai arī Gārsons filmējies vairākos popularitāti guvušos seriālos, tostarp "X failos" un "Tvinpīkā", pasaulē viņš vislabāk pazīstams tieši ar omulīgā Stenforda lomu.

Aktieris devies mūžībā 57 gadu vecumā, viņa ģimene apstiprinājusi medijam "Variety". Gārsona nāvi izraisījis pankreatīts, vēsta vairāki citi mediji.

Pēdējo pusgadu Gārsons filmējās HBO seriālā "And just like that", kas ir turpinājums slavenajam "Sekss un lielpilsēta". Seriāla producents Maikls Patriks Kings radošās komandas vārdā izplatījis paziņojumu, kur teikts: "Mēs esam pazaudējuši vienu no "Seksa un lielpilsētas" ģimenes, savējo. Darbā viņš atdeva sevi visu, pat neraugoties uz slimību. Kā aktieris viņš bija ļoti apdāvināts un mums visiem Villija pietrūks. Šajā skumjajā un tumšajā brīdī mēs atceramies viņa gaišumu un dzīvesprieku".

Gārsons ir ebreju izcelsmes, dzimis Ņūdžersijā 1964. gada 20. februārī. Studējis Jēlas universitātē. Gārsons 2009. gadā adoptējis tobrīd septiņus gadus vecu zēnu vārdā Neitans.