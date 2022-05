Andris Lielais 'aizbēdzis' no Krievijas un atsakās no tās pilsonības

Krievijā ilgstoši dzīvojošais latviešu aktieris Andris Lielais "aizbēdzis" no tās un gatavojas atteikties no šīs valsts pilsonības. Pirmdienas pusdienlaikā Lielais "Facebook" vietnē publiskojis attēlus, kuros redzams pie Krievijas vēstniecības, ejot atteikties no šīs valsts pilsonības.

Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" Lielais pastāstīja, ka nesen ir atgriezies Latvijā, no Krievijas aizbraucot "bez dokumentiem un atļaujas izbraukt". Viņš pauda, ka pēc Krievijas īstenotā kara nosodījuma viņš saņēmis "nopietnu zvanu ar tekstu, ka jāpazūd", pēc kā caur Baltkrieviju un Lietuvu ar draugu palīdzību nonācis Latvijā.

Patlaban viņš ir apmeties pie draugiem un domā, kā uz Latviju izvest arī Krievijā palikušo ģimeni un nodrošināt regulāru ienākumu avotu.

Raksturojot situāciju Maskavā, Lielais norādīja, ka cilvēkus Krievijas galvaspilsētā "karš neskar" un "tur viss dienām un naktīm tiek pucēts, lai, nedod, Dievs, kādu neskartu kara vēsmas".

Viņš norādīja, ka brīdī, "kad palaid muti pret pastāvošo varu", tad Kremlis meklē dažādus finansiālus ieganstus, lai parādītu, ka sistēma ir spēcīga visās jomās.

Lielais apgalvo, ka ir uzrakstījis iesniegumu par atteikumu no Krievijas pilsonības, jo viņš vairs negrib nekādas saistības ar Krieviju. "Neko negribu dzirdēt par Krieviju kā tādu. Pret Krieviju kā valsti - viss ir cauri šī režīma laikā. Vienīgais, kas juridiski palicis, ir Krievijas pilsonība, kas viņam automātiski piešķirta vēl deviņdesmitajos gados, dzīvojot un strādājot Krievijā," stāstīja aktieris.

Lielais Krievijā dzīvojis un strādājis apmēram 40 gadus. Portāls "jauns.lv" vēstīja, ka Lielais ir bijis aktīvs Krievijas propagandas kanālu raidījumu viesis, ieņemto opozīcijas viedokļa paudēja lomu. Šī gada aprīlī Lielais vienā no šādiem raidījumiem kritizēja Krievijas varu un tās rīcību Ukrainā, pēc kā aktierim drīz vien nenomaksāta parāda dēļ bloķēja bankas kontu.