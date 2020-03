Foto: Nikolass Keidžs privāto laimi rod 30 gadus jaunākā draudzenē

Holivudas aktieris Nikolass Keidžs pēdējā laikā publiskās vietās arvien biežāk manāms kopā ar jauno draudzeni.

Nikolass Keidžs pērnā gada martā pēc nieka četru (!) dienu ilgušas laulības pašķīrās ar draudzeni Eriku Koiku.

Juridiski šī neveiksmīgā laulība tika šķirta maijā. Nu slavenais aktieris publiski arvien biežāk parādās ar savu jauno mīļoto – aziātiskas izcelsmes 26 gadus veco Riko Šibatu.

Preses fotogrāfi pāri fiksējuši gan izbraucienā ar karieti pa Centrālparku Ņujorkā, gan sirsnīgā pastaigā pilsētas ielās.

Pāra starpā valda acīmredzama saskaņa, abi pastaigājas rokās sadevušies. Keidžu un viņa jauno partneri šķir ievērojama gadu starpība, proti, sieviete ir par aktieri 30 gadus jaunāka.

Pagājušā gada izskaņā Keidžs intervijā "The New York Times Magazine" pauda, ka šķiršanos no Koikas ļoti pārdzīvojis, taču nevēlējās iegrimt detaļās.

Nikolas Keidžs kopumā bijis precējies četras reizes, tostarp ar Patrīciju Ārketi un Lizu Mariju Presliju. Visilgākā laulība – 12 gadus – bijusi ar Alisi Kimu, visīsākā – četras dienas ilgusī ar Koiku.

Keidžs ir divu bērnu tēvs.