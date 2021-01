Jaunajā 'Sekss un lielpilsēta' Samantu aizstās tumšādaina aktrise

Pavasarī Ņujorkā sāksies ikoniskā seriāla "Sekss un lielpilsēta" ("Sex and the City") turpinājuma filmēšana. Dāmu četrotnē gan nebūs Kimas Ketrelas jeb Samantas, taču būs rasu daudzveidība.

Telekanāls "HBO Max" izziņojis, ka norit darbs pie seriāla "And just like that...", kas būs stāsts par leģendāro ņujorkiešu Kerijas, Mirandas un Šarlotes dzīves peripetijām dāmu pašreizējā vecumā – tā ap piecdesmit.

Gaidāmajā seriālā atteikusies piedalīties Samantas lomas atveidotāja Kima Ketrela, taču visas pārējās draudzenes būs tās pašas – dalību seriālā apliecinājušas Sāra Džesika Pārkere, Sintija Niksone un Kristīna Deivisa.

Leģendārājā "Sekss un lielpilsēta" seksa bija daudz, taču rasu daudzveidības nekādas. Kāds producentiem pietuvināts avots pavēstījis, ka seriāla turpinājumā draudzenēm pievienosies vēl divas sievietes, no kurām viena būšot afroamerikāņu izcelsmes, bet otra ar aziātu vaibstiem.

"Tas ir smieklīgi, ka dzīve kūsājošajā Ņujorkā tika atainota tikai ar baltādaino sieviešu acīm. Samanta neatgriezīsies, taču mēs jūs iepazīstināsim ar divām jaunām varonēm – spēcīgām un viltīgām "krāsainām" sievietēm, un tas palīdzēs precīzāk atspoguļot pasauli, kurā dzīvojam. Ir laiks seriālā atspoguļot īstu sieviešu sejas un dzīvi 2021. gada Ņujorkā," atsaucoties uz avota pausto, raksta "Mail Online".

Tabloīds raksta, ka pirms 17 gadiem uzņemtais seriāls kļuva par hitu, taču ignorēja rasu daudzveidības jautājumu. Piemēram, teju vienīgā tumšādainā sieviete ar scenārijā ierakstītu lomu bija oskarotā aktrise Dženifera Hadsone, kura seriālā tēloja asistenti Luīzi no Sentluisas.

Starp citu, Mirandas lomas atveidotāja Sintija Niksone iepriekš publiski izteikusi nožēlu par to, ka oriģinālajā seriālā un arī divās tam sekojošās pilnmetrāžas filmās nebija iekļauti varoņi ar citas rases izcelsmi.

Jau vēstījām, ka Samantas tēla topošajā seriālā nebūs. Atsevišķos medijos izskan spekulācijas, ka tikšot apspēlēta Ketrelas varones nāve. Pati aktrise piedāvājumu atgriezties uz ekrāniem veco draudzeņu kompānijā komentējusi ar vārdiem "paldies, bet nē". Zināms arīdzan, ka Ketrelai nav pārāk labas attiecības ar Kerijas tēla īpašnieci Sāru Džesiku Pārkeri.

Plānots, ka darbs pie seriāla sāksies šā gada pavasarī Ņujorkā. Katra sērija būšot pusstundu gara un pieejama "HBO Max" abonentiem.