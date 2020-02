Kāpēc Šenona Dohertija gadu klusēja, ka vēzis ir atgriezies

Seriāla "Beverlihilsa, 90210" ("Beverly Hills, 90210") aktrise, 48 gadus vecā Šenona Dohertija šonedēļ pārsteidza ar paziņojumu, ka reiz uzveiktais vēzis ir atgriezies, turklāt ir jau 4. stadijā. Izrādās, aktrise šo faktu noklusējusi gandrīz gadu.

Šonedēļ Dohertija ASV televīzijas raidījumā "Good Morning America" paziņoja, ka sirgst ar vēzi ceturtajā stadijā. Vēlāk kļuva zināms, ka tas atkal ir krūts vēzis, kuru viņai šķietami izdevās uzveikt 2017. gadā pēc divu gadu ilgušas cīņas ar ļauno slimību.

Ceturtdien emocionālā sarunā ar telekanāla ABC žurnālisti Dohertija paskaidroja, ka ziņas par vēža atgriešanos ilgi slēpusi tālab, ka baidījusies no cilvēku attieksmes, un tā, kā šī vēsts varētu ietekmēt viņas darba gaitas un karjeru, raksta "People".

Tieši darbu aktrise dēvē par "vēl vienu iemeslu, lai turpinātu cīnīties par dzīvi". Klusēšanu veicināja arī fakts, ka negaidīti mūžībā aizgāja Lūks Perijs – aktieris, kurš seriālā "Beverlihilsa, 90210" bija Dohertijas kolēģis, iemiesojot Dilana tēlu.

Televīzijā Dohertija paskaidroja, ka tad, kad cilvēki zina par tavu kaiti, sākoties "tādi skatieni, it kā tu būtu staigājošs mironis, kuram jau jāsaka ardievas". Aktrise piebilda, ka viņai ļoti patīk savs darbs: tas esot iemesls no rītiem vispār mosties.

"Delfi" jau vēstīja, ka populārā aktrise vienreiz jau uzveikusi vēzi. 2015. gadā Dohertijai atklāja krūts vēzi. Drīz pēc tam viņai tika veikta mastektomija, taču tas nepalīdzēja uzveikt slimību. Šai procedūrai sekoja ķīmijterapija un apstarošana. 2017. gadā Šenona saviem atbalstītājiem sociālajos tīklos paziņoja, ka viņas veselība esot ļoti uzlabojusies.

Pērn Dohertiju satrieca ziņa, ka vēzis atkal ir atgriezies.

"Nevarētu teikt, ka līdz galam esmu to aptvērusi. Tā daudzējādā ziņā ir rūgta tablete, kas jānorij. Protams, ka ir dienas, kad jautāju, kāpēc tas notiek tieši ar mani, bet tas es sāku domāt – un kāpēc gan ne ar mani? Kurš gan cits to ir pelnījis? Neviens no mums to nav pelnījis," intervijā šonedēļ sacīja aktrise.

Dohertija norādīja, ka laikā, kad pagājušogad tika uzņemts seriāla "Beverlihilsa" sīkvels "BH 90210", viņa jau cīnījās ar vēzi, kā arī piebilda, ka vēlas iedvesmot citus vēža slimniekus nepadoties. "Mūsu dzīve neapstājas brīdī, kad uzzinām par vēzi," intervijā sacīja Dohertija.