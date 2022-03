Neārstējamas slimības dēļ Brūss Viliss liek punktu kino karjerai

Pazīstamais spraiga sižeta filmu aktieris Brūss Viliss 67 gadu vecumā atvadās no Holivudas un aiziet no aktiermākslas nozares pavisam, ziņo "The Guardian".

Lēmumu par punktu karjerai Brūss Viliss pieņēmis pēc tam, kad viņam atkārtoti apstiprināta afāzijas diagnoze – tā ir slimība, kas attīstās no galvas smadzeņu pieres daivas garozas bojājuma un ietekmē runasspējas. Afāzijas slimnieks pats nekontrolē savu runu un nespēj saprast arī citu personu runāto.

Aktiera ģimene publiskojusi paziņojumu, ka Viliss pieņēmis lēmumu aiziet no kino nozares, jo valodas traucējumi ietekmējuši viņa kognitīvās spējas. Paziņojumā teikts, ka veselības problēmas viņam bijušas arī iepriekš, taču diagnosticētā afāzija "lielu pārdomu rezultātā" likusi izlemt par labu karjeras beigām.

"Šis patiesi ir izaicinājumu pilns laiks mūsu ģimenei. Ļoti novērtējam jūsu mīlestību, līdzjūtību un atbalstu. Mēs visi ģimenē par to pārdzīvojam, tomēr gribējām arī fanus informēt, jo zinām, cik daudz jums viņš nozīmē. Kā Brūss saka: dzīvojam tik nost!" pausts vēstījumā.

Afāzijas cēloņi visbiežāk ir smaga galvas trauma, insults, smadzeņu audzējs vai demence. Demence lielākoties piemeklē cilvēkus, kas vecāki par 65 gadiem.

Brūss Viliss pasaules slavu guva astoņdesmitajos gados kā trilleru aktieris, taču lieliski parādījis sevi arī citos žanros. Ar filmu sēriju "Cietais rieksts" Viliss iekaroja augstāko statusu asa sižeta filmās. Viņš ir divreiz precējies piecu bērnu tēvs.