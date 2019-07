Tiek atceltas pret Kevinu Speisiju izvirzītās apsūdzības par seksuālu uzmākšanos

Prokurori trešdien atcēla apsūdzības seksuālas uzmākšanās lietā pret amerikāņu aktieri Kevinu Speisiju, jo lieta pret viņu izjuka pēc prasītāja atteikšanās sniegt liecības.

Viljams Litls bija apsūdzējis 59 gadus veco Speisiju, ka tas 2016. gada jūlijā kādā bārā Masačūsetsas štata Nantaketas salā esot viņam nepiedienīgi uzbrucis un fiziski aizskāris. Tas esot noticis, kad Litls bija 18 gadus vecs jaunietis.

Masačūsetsas prokurori iesniedza oficiālu paziņojumu par apsūdzību nepiedienīgā uzbrukumā un fiziskā aizskaršanā atcelšanu "liecinieka prasītāja nepieejamības" dēļ.

Litls izvēlējās izmantot ASV Konstitūcijas 5. grozījumu, kurš ļauj lieciniekiem un apsūdzētajiem nesniegt liecības, kas varētu viņus inkriminēt. Litls atteicās liecināt pēc tam, kad kļuva zināms, ka viņa mobilais telefons, kas ir svarīgs pierādījums šajā lietā, var būt sakompromitēts.

Litls bija paziņojis, ka viņš ar savu viedtālruni uzfilmējis šī incidenta videoierakstu bārā un restorānā. Šis tālrunis, kuru aizstāvības puse gribēja izpētīt, ir pazudis, apstiprināja Litls un viņa vecāki, kas arī bija izsaukti sniegt liecības.

Kāds policists sacīja, ka esot atdevis tālruni Litla ģimenei pēc visas informācijas iegūšanas no tā, bet atzina, ka neesot palūdzis rakstisku apliecinājumu par tā atdošanu. Ģimene paziņoja, ka neesot tālruni saņēmusi.

Litla māte, bijusī televīzijas raidījumu vadītāja Hetere Anrū atzinās, ka esot izdzēsusi dažas potenciāli mulsinošas fotogrāfijas pirms telefona nodošanas policijai, bet sacīja, ka neesot izdzēsusi neko, kas saistīts ar Speisija uzbrukumu.

Speisijs uzstāja, ka nav vainīgs šajās apsūdzībās, par kurām viņam varētu draudēt cietumsods līdz pieciem gadiem.

Anrū preses konferencē 2017. gada novembrī apgalvoja, ka Speisijs vainojams seksuālā uzbrukumā viņas dēlam. Speisijs jaunietim, kurš tobrīd bijis 18 gadus vecs, restorānā pircis alkoholiskos dzērienus. Likumā noteiktais vecuma slieksnis, no kāda Masačūsetsā drīkst lietot alkoholu, ir 21 gads.

Kā apgalvoja Anrū, Speisijs restorānā esot iebāzis roku viņas dēlam biksēs un aizskāris viņa ģenitālijas. Dēls restorānu pametis, kad Speisijs bija devies uz labierīcībām. Kā skaidroja Anrū, dēls par notikušo nav uzreiz ziņojis tiesībsargājošajām iestādēm, jo viņam bijis kauns.

Speisijs ir viena no pirmajām lielajām Holivudas zvaigznēm, pret kuru tika celtas apsūdzības jau #MeToo sāgas sākumos, ko aizsāka apsūdzības pret ietekmīgo Holivudas producentu Hārviju Vainstīnu.

Speisijs zaudēja lomu seriālā "House of Cards", kur viņš piecas sezonas bija atveidojis galveno varoni. Jau pabeigtajā filmā "All the Money in the World" visas epizodes ar Speisiju tika filmētas no jauna, Speisija varoni atveidojot Kristoferam Plameram. Citi projekti tika apturēti.