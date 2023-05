Britu politiķim Borisam Džonsonam gaidāms jau astotais bērns

Kolorītais Lielbritānijas ekspremjers jau drīzumā būs atoņu bērnu tētis – viņa kundze Kerija sociālajos tīklos pavēstījusi, ka gaida mazuli. Gaidāmais bērns būs jau trešais Džonsonu četrus gadus ilgajā kopdzīvē, no kuriem divi gadi pavadīti oficiālā laulībā.

58 gadus vecais politiķis ir atvasēm bagāts kungs – bijušajam premjerministram ir četri bērni no otrās sievas, vismaz viena atvase no kāda romāniņa, divi bērni no trešās sievas un nu ceļā arī trešais.

Publiskojot ģimenisku kadru, 35 gadus vecā Kerija Džonsone "Instagram" vietnē raksta: "Jaunais komandas dalībnieks būs klāt jau pēc dažām nedēļām. Pēdējos astoņus mēnešus esmu jutusies diezgan izsmelta, bet mēs nevaram vien sagaidīt tikšanos ar mazo!"

Brālis Vilfreds ir sajūsmā vēlreiz kļūt par "lielo brāli", savukārt māsa Romija vēl līdz galam neaptver, ka vecākiem būs vēl viens prieka avots. Pāra pirmais kopīgais bērns piedzima 2020. gada aprīlī, bet meita nāca pasaulē 2021. gada decembrī. Pa visu Džonsone vienu bērniņu zaudēja spontānajā abortā.

Kā raksta "Mail Online", Džonsonu pāris pēdējoreiz sabiedrībā izgāja karaļa Čārlza III kronēšanā.

Politiķis ar Keriju Saimondsu sāka tikties 2019. gadā, ar kāzām nesteidzoties. Tās tika svinētas Londonā laikā, kad valdīja Covid-19 diktētie ierobežojumi. Laulāšanās brīdī abu pirmais kopīgais mazulis jau bija piedzimis.