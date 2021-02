Didrihsone pamazām atgūst sekotājus un spriež par popularitātes smago nastu

Lai arī uzņēmēja un šobrīd valstī aprunātākā influencere Elīna Didrihsone pēc vērienīgā skandāla liedza svešiem cilvēkiem apskatīt savu "Instagram" profilu, viņas sekotāju skaits pēdējās dienās atkal sācis augšupeju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā zināms, efektīgā veikalniece pagājušajā nedēļā ar izteikumiem par savu attieksmi pret viendzimuma pāru tiesībām izraisīja pamatīgu skandālu – līdz pat tam, ka savu viedokli portālā "Delfi" publicēja arhibīskaps Jānis Vanags.

Influencere pauda, ka nesaprot homoseksuāļu veidotas ģimenes, jo "Dievs mūs tā nav radījis". Šīs frāzes viņai maksāja ievērojamu sekotāju atbirumu, kā arī publisku nopēlumu no vairākiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Īsā laikā jauniete zaudēja vairākus tūkstošus sekotāju, bet nu tie atkal ir jau 76,8 tūkstoši, proti, tikai maķenīt mazāk nekā dienu pirms skandāla. Sarunā ar "Delfi" uzņēmēja skaidroja, ka savos izteikumos ir tikusi pārprasta, taču sekotāju skaits kā tāds viņu maz uztrauc.

Ceturtdien Didrihsone savu auditoriju uzrunāja jaunos "instastorijos", tieši un netieši pieskaroties skandālam, kas padarīja viņu par "aprunātāko cilvēku valstī". Didrihsone skaidro, ka atklātība viņai ir "iegriezusi", jo patiesums esot ticis izmantots pret viņu.

"Kāda meitene man uzrakstīja: jūs negribot kļuvāk populāri. Jā! Tad, kad mēs ar Nauri sākām strādāt, tas noteikti nebija mūsu mērķis. Es pat nenojautu, kāda ir tā nasta... Es nezināju, ka tā ir tik smaga. Pienāks laiks un es uz šo skatīšos citām acīm. Par mani runā tikai tāpēc, ka es daru un izdaru, man ir panākumi. Ja es būtu nekas, tici man, tu nezinātu manu vārdu," spriež veikalniece, kura pirms trim gadiem kopā ar vīru izveidoja apģērbu veikalu "Butterfly".

Pār viņu šobrīd "lejas visa veida sūdi", atklāta ir influencere, "pēdējās dienās es to vien daru kā kādam kaut ko izskaidroju un paskaidroju", taču viņa to vairs negrib darīt. "Man sirds ir tīra," viņa teic.

Jauniete akcentē, ka galvenais ir viņas sasniegumi biznesā, nevis popularitāte. Didrihsone nedomā atteikties no savas dzīves stāstu publiskošanas instagramā. "Es reāli esmu upurējusi savu dzīvi rādot, stāstot... Es esmu tāda un es gribu tāda būt, jo citādi es melošu pati sev."

"Ko jūs gribat panākt – lai mēs ielienam melnā maisā un aizslēdzam durvis ciet? Ne tamdēļ mana dzīve man ir dota! Es redzu sevī tādu potenciālu dzīvot, iet uz mērķi un nomotivēt jūs. Es ķeru tādu kaifu, kad meitenes saka: esmu iesākusi to un to, Elīn, tu mani motivē arī dienā, kad viss ir s*dīgi," saviem faniem teic uzņēmēja, "es dalos tikai ar savu dzīvi, bet klāt tam nāk arī spriedelētāji, kuri neko savā dzīvē negrib mainīt."

Viņa apzinās, ka ar savu atklātību ļāvusi par sevi spriedelēt visai Latvijai, taču jūt gandarījumu, jo visam pa vidu spējusi iedvesmot arī citus tiekties uz saviem sapņiem un sasniegt mērķus. Ja viņai pirms trim gadiem kāds būtu pateicis blaknes šādai popularitātei, viņa šaubās, vai būtu "parakstījusies" kļūt par publisku personu. "Es nevaru izmainīt grūtības, varu tikai izmainīt savu attieksmi pret tām," secina ietekmīgā influencere.

Šis posms jaunietei esot uzaudzējis biezu ādu un viņa rēķinās, ka arī nākotnē var nākties saskarties ar jauniem izaicinājumiem: "Bet es ar to dalīšos, lai pateiktu: come on, draudziņ, tu visu vari!" Didrihsone pauž pateicību tiem, kas viņu saprot.

Jau vēstīts, ka kopienas "LGBT House Riga" instagrama kontā pagājušajā ceturtdienā tika publiskots šāds viedoklis: "Mēs nedrīkstam ignorēt klaju homofobiju gan interneta vidē, gan īstajā dzīvē. Cilvēktiesības nav viedoklis. Tajā pašā laikā mēs aicinām mūsu sekotājus atturēties izteikt aizskarošas piezīmes par viedokļa paudēja izskatu vai personīgo dzīvi. Veltīsim savu enerģiju, lai dalītos ar mīlestību un cieņu. Veltīsim laiku, lai skaļi paustu atbalstu LGBTQ+ un kopīgi veidotu "online" vidi, kurā ikviens no mums var justies pieņemts un saprasts."

Savukārt ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi saistīts uzņēmums, kas izplata kafiju, paziņoja, ka pārtrauc tālāku sadarbību ar Didrihsoni. Jau pēc sadarbības pārtraukšanas izlozei piegādāto kafijas automātu laimēja 15 gadus vecs puisis no Auces, kurš savā "Instagram" profilā neslēpj, ka ir biseksuāls.